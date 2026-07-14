Slušaj vest

Odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD, koja je doneta danas u Vašingtonu, predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u bilateralnim odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je za Kurir Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu. 

- Strateški dijalog nije samo jedan diplomatski sastanak ili protokolarna politička deklaracija, već mehanizam trajne, organizovane i višesektorske saradnje dve države. On podrazumeva redovne susrete predstavnika vlada, neposrednu saradnju resornih ministarstava i utvrđivanje konkretnih oblasti, projekata i rokova. Njegov najveći značaj ogleda se u tome što se odnosi Srbije i SAD institucionalizuju i postaju manje zavisni od pojedinačnih događaja ili dnevnopolitičkih okolnosti. Politički dogovori treba da budu pretočeni u akcione planove, jasno određene nosioce aktivnosti i merljive rezultate. Samo tako će građani i privreda moći neposredno da osete koristi ovog partnerstva - kaže Rabrenović.

452863.00_35_30_23.Still018.jpg
Foto: Kurir Televizija

Ističe da poseban prostor za napredak postoji u oblastima ekonomije, investicija, energetike, novih tehnologija, nauke, obrazovanja, pravosuđa, bezbednosti i regionalne stabilnosti.

 - Važan temelj za tu saradnju već je postavljen Sporazumom o strateškoj saradnji Srbije i SAD u oblasti energetike, koji je potpisan u Vašingtonu u septembru 2024. godine. Taj sporazum nije značajan samo za privlačenje novih investicija, već i za jačanje energetske sigurnosti Srbije, diversifikaciju izvora snabdevanja i postepenu tranziciju ka čistijim izvorima energije. On je ujedno pokazao da odnosi dve zemlje mogu da se razvijaju kroz konkretne i dugoročne projekte od obostranog interesa - objašnjava Rabrenović.

Prema njegovim rečima, za Srbiju je važna i poruka američkim institucijama i investitorima da je naša zemlja prepoznata kao pouzdan, stabilan i dugoročan partner.

Ne propustitePolitikaPOTVRDA PRINCIPIJELNE POLITIKE KOJU BEOGRAD VODI ! Milivojević: SAD prepoznale Srbiju kao državu od značaja a američke državne i nacionalne interese!
srbija amerika.jpg
Politika"SAD SU PREPOZNALE ZNAČAJ SRBIJE"! Vuk Velebit: Srbija će imati rezervisanu stolicu u Vašingtonu i u svakom trenutku imaćemo koga da pozovemo!
Vuk Velebit.jpg

- Istovremeno, ovaj format omogućava da Srbija u neposrednom i kontinuiranom dijalogu iznosi svoje stavove o pitanjima od najvećeg državnog i nacionalnog značaja. Ovaj rezultat nije nastao preko noći, već je posledica višegodišnjeg nastojanja da se srpsko-američki odnosi oslobode tereta prošlosti i usmere prema oblastima u kojima postoje zajednički interesi. U tom smislu treba prepoznati dugoročnu viziju predsednika Aleksandra Vučića da Srbija, uz očuvanje samostalne i izbalansirane spoljne politike, razvija što kvalitetnije odnose sa najznačajnijim svetskim političkim i ekonomskim centrima - istakao je on.

Ne propustitePolitikaVAŠINGTON OTVARA VRATA ZA SRBIJU! Istorijska šansa za dugoročno partnerstvo sa SAD!
tramp vucic.jpg

Rabrenović dodaje da je značajan deo temelja za taj zaokret postavljen i tokom ambasadorskog mandata Marka Đurića u Vašingtonu, kada su, kako je rekao, ojačani diplomatsko prisustvo Srbije, kontakti u Kongresu, saradnja sa poslovnom zajednicom i veze sa srpskom dijasporom.

 - Njegovo kasnije učešće u zaključivanju sporazuma o energetskoj saradnji pokazuje kontinuitet rada na podizanju odnosa dve zemlje na viši nivo. A sledeći zadatak naše državne uprave jeste da ovaj politički i diplomatski uspeh pretvori u dobro koordinisan proces u kojem će svako ministarstvo imati jasne zadatke. Strateški dijalog ne znači da će Srbija i SAD o svakom pitanju imati iste stavove, već da će postojati stabilan kanal za otvoreno razmatranje razlika i razvijanje saradnje tamo gde postoje zajednički interesi. Ukoliko bude vođen pragmatično i praćen konkretnim projektima, ovaj mehanizam može dodatno da ojača međunarodni položaj Srbije, podstakne investicije i doprinese dugoročnoj stabilnosti zemlje i regiona, zaključuje Mihajlo Rabrenović, koji se stručno usavršavao na Univerzitetu Ilinois u Čikagu.

Kurir Politika/A.J.

Ne propustitePolitika"PUPIN INICIJATIVA" POZDRAVILA STRATEŠKU SARADNJU SAD SA SRBIJOM! "Jedinstvena prilika da se dodatno učvrsti civilizacijska povezanost dva naroda"!
tramp vucic.jpg
PolitikaVAŠINGTON ŠALJE POZITIVNE SIGNALE! Rod Blagojević: Srbija beleži snažan ekonomski rast, Tramp je vidi kao važnog partnera SAD!
Screenshot 2025-02-08 225158.png
PolitikaPET JASNIH SIGNALA DA ODNOSI SRBIJE I SAD IDU UZLAZNOM LINIJOM "Amerika na Balkanu traži stabilnost i sigurnost, a naša država to poseduje"
tramp vucic.jpg
PolitikaTIHI TRIJUMF SRPSKE DIPLOMATIJE! Dve poruke iz Vašingtona donose zaokret: Kosovo "sklonjeno" sa spiska prioriteta, američko-srpski odnosi na stazama stare slave
Screenshot 2025-09-24 122449.jpg