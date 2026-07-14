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Odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD, koja je doneta danas u Vašingtonu, predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u bilateralnim odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je za Kurir Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu.

- Strateški dijalog nije samo jedan diplomatski sastanak ili protokolarna politička deklaracija, već mehanizam trajne, organizovane i višesektorske saradnje dve države. On podrazumeva redovne susrete predstavnika vlada, neposrednu saradnju resornih ministarstava i utvrđivanje konkretnih oblasti, projekata i rokova. Njegov najveći značaj ogleda se u tome što se odnosi Srbije i SAD institucionalizuju i postaju manje zavisni od pojedinačnih događaja ili dnevnopolitičkih okolnosti. Politički dogovori treba da budu pretočeni u akcione planove, jasno određene nosioce aktivnosti i merljive rezultate. Samo tako će građani i privreda moći neposredno da osete koristi ovog partnerstva - kaže Rabrenović.

Foto: Kurir Televizija

Ističe da poseban prostor za napredak postoji u oblastima ekonomije, investicija, energetike, novih tehnologija, nauke, obrazovanja, pravosuđa, bezbednosti i regionalne stabilnosti.

- Važan temelj za tu saradnju već je postavljen Sporazumom o strateškoj saradnji Srbije i SAD u oblasti energetike, koji je potpisan u Vašingtonu u septembru 2024. godine. Taj sporazum nije značajan samo za privlačenje novih investicija, već i za jačanje energetske sigurnosti Srbije, diversifikaciju izvora snabdevanja i postepenu tranziciju ka čistijim izvorima energije. On je ujedno pokazao da odnosi dve zemlje mogu da se razvijaju kroz konkretne i dugoročne projekte od obostranog interesa - objašnjava Rabrenović.

Prema njegovim rečima, za Srbiju je važna i poruka američkim institucijama i investitorima da je naša zemlja prepoznata kao pouzdan, stabilan i dugoročan partner.

- Istovremeno, ovaj format omogućava da Srbija u neposrednom i kontinuiranom dijalogu iznosi svoje stavove o pitanjima od najvećeg državnog i nacionalnog značaja. Ovaj rezultat nije nastao preko noći, već je posledica višegodišnjeg nastojanja da se srpsko-američki odnosi oslobode tereta prošlosti i usmere prema oblastima u kojima postoje zajednički interesi. U tom smislu treba prepoznati dugoročnu viziju predsednika Aleksandra Vučića da Srbija, uz očuvanje samostalne i izbalansirane spoljne politike, razvija što kvalitetnije odnose sa najznačajnijim svetskim političkim i ekonomskim centrima - istakao je on.

Rabrenović dodaje da je značajan deo temelja za taj zaokret postavljen i tokom ambasadorskog mandata Marka Đurića u Vašingtonu, kada su, kako je rekao, ojačani diplomatsko prisustvo Srbije, kontakti u Kongresu, saradnja sa poslovnom zajednicom i veze sa srpskom dijasporom.

- Njegovo kasnije učešće u zaključivanju sporazuma o energetskoj saradnji pokazuje kontinuitet rada na podizanju odnosa dve zemlje na viši nivo. A sledeći zadatak naše državne uprave jeste da ovaj politički i diplomatski uspeh pretvori u dobro koordinisan proces u kojem će svako ministarstvo imati jasne zadatke. Strateški dijalog ne znači da će Srbija i SAD o svakom pitanju imati iste stavove, već da će postojati stabilan kanal za otvoreno razmatranje razlika i razvijanje saradnje tamo gde postoje zajednički interesi. Ukoliko bude vođen pragmatično i praćen konkretnim projektima, ovaj mehanizam može dodatno da ojača međunarodni položaj Srbije, podstakne investicije i doprinese dugoročnoj stabilnosti zemlje i regiona, zaključuje Mihajlo Rabrenović, koji se stručno usavršavao na Univerzitetu Ilinois u Čikagu.