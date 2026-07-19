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Pismo glumice Bojane Maljević, koja se povukla sa tzv. studentske liste pokazalo je da su u studentskom-blokaderskom pokretu oni drži konce u svojim rukama zaštićeni međusobno, nedodirljivi i anonimni, a kandifatima koje postavljaju na svoju listu upravljaju ucenama i disciplinovanjem, ocenjuju sagovornici Kurira.

- I odjednom shvatiš da si napisao više stranica o tome kako ćeš kontrolisati sopstvene ljude nego o tome kako ćemo da menjamo vlast, da stvaramo zdrave institucije i da gradimo zemlju. To je trenutak kada se čovek zapita: protiv čega se ono beše borimo? - upitala je Bojana Maljević u pismu studentima iz Niša na čiji se predlog našla na listi.

Pismo je, kako je kasnije izjavila, bilo interno, ali je procurilo u javnost.

Iz Maljevićkinog "pisma ostavke" javnost je saznala da su studenti blokaderi uveli trajni veto.

- Pa veto. Pa još jedan veto. Pa kontinuiran trajni veto.

Pa kontrola kontrole. Pa procedura za proceduru.

Pa pravilnik kojim se uređuje pravilnik.

I odjednom shvatiš da si napisao više stranica o tome kako ćeš kontrolisati sopstvene ljude nego o tome kako ćemo da menjamo vlast, da stvaramo zdrave institucije i da gradimo zemlju.

To je trenutak kada se čovek zapita: protiv čega se ono beše borimo? - napisala je, između ostalog, Maljevićeva.

U nastavku pisma objansila je zašto se povlači sa liste:

- Zbog svega navedenog, kao i zbog toga da mi je za početak veta javljeno pre samo pet dana, donela sam odluku da se povučem iz kandidature za studentsku listu. Ne zato što sam izgubila veru u ciljeve zbog kojih je pokret nastao, naprotiv. Već upravo zato što verujem da su ti ciljevi previše važni da bi se ostvarivali sredstvima koja sa njima nisu u saglasnosti.

Autentičnost pisma potvrdili su studenti blokladeri iz Niša, koji su naveli da je "apsolutna neistina" da su stavili veto na Meljevi'kino me, iako u pismu i sama autorka naglašava upravo taj deo o vetu.

Čudna situacija

Za političkog analitičara Branka Raduna pismo Bojane Maljević govori o tome kako zapravo funkcionišu stvari u studentskom pokretu.

- Postoji jedan sistem gde jedna mala grupa, oligarhija, odlučuje o tome ko će biti, a ko ne na njihovoj listi i to pokazuje da nema demokratske procedure. Jer u strankama postoje izbori, nakon čega se izaberu predsednici i ta procedura, koja je demokratska, se mora poštovati. To u njihovom slučaju ne postoji. Reč je o polutajnoj organizaciji o kojoj ne znamo ništa, pa tako se ne zna ni ko je doneo odluku o takvom postupanju kada je reč o Bojani Maljević. U pitanju je verovatno par ljudi iz Niša, Beograda i Novog Sada, koji odlučuju za neke svoje kvote i to je veoma mali broj ljudi, koji, po svom nahođenju, nekog postavljaju, a nekoga skidaju sa liste - smatra Radun.

Foto: Kurir TV

Ističe da sve partije u svetu moraju da imaju plan i strategiju i dodaje da se, u slučaju studentskog pokreta, ne zna ko vodi igru, kao ni imena koja su u njoj.

- Oni su nedodirljivi, anonimni, ali kada donose odluke poprilično su glasni sa svojim tzv. pravilima, ucenama i disciplinovanjem svojih kandiata. To je u suštini veoma čudna situacija - da neka politička opcija koja je uverena da će pobediti na izborima, još nije formirala svoje organe i načine donošenja odluke. To je definisano kao vlast plenuma, ne kao demokratska, već kao vlast nekih tajnih centara moći koji odlučuju o svemu. To je ideja plenuma i onih koji upravljaju njima - da se ne zna ko su, ali da oni odlučuju o bitnim stvarima. Bojana upravo o tome govori, da neki ljudi koji su u senci upravljaju čitavom pričom, a da to nije podložno nekoj demokratskoj proceduri ili kritici. Ako skinu nekoga sa liste, očigledno da je to to, nema žaljenja. To je napravljeno kao projekat, ali postavlja se pitanje kako bi upravljali državom na takav način? - istakao je Radun.

Nema plana

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je zamiljivo kako mesecima ne možemo da saznamo ko su ljudi koji će biti vodeći predstavnici studentske liste, ali iz dana u dan neko iz nje opada, što je potvrdio slučaj sa Bojanom Maljević.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Ono što je najinteresantnije kada je u pitanju njihov pokret, jeste to kako se studenti blokadi predstavljaju kao neki vid moralnog arbitra i ljudi koji imaju tapiju na pravdu i moralnost. Njihovo pismo pokazuje da oni konstantno preispituju na svojim plenumima moralnu, političku i svaku drugu podobnost bilo koga ko bi mogao da bude kandidat. To se vidi na primeru Bojane Maljević koju su izložili vetiranju, a što je dovelo do toga da treba da sama povuče i ogradi od njih za ubuduće, naglasivši jasno šta misli i kako se oseća - kaže Grubešić i dodaje:

- Ljudi koji su preuzeli rukovodeće pozicije u tim plenumima odlučivanja, sada pokušavaju da proguraju kandidate koje smatraju podobnim. Sa druge strane, vodi se i ideološka borba unutar njihovih redova. Kada budemo videli ko su ljudi koji su na njihovoj listi, onda možemo jasnije da znamo kakva će biti politika, za sada je nema, jer nema plana, programa, ni strategije. Do toga mora da dođe konačno, jer na ovaj način građani se drže u zabludi. Mi znamo politiku Srpske napredne strane, opozicionih stranaka, ali mi to ne možemo da vidimo sa studentske strane. Kada mi vidimo ko su imena, ne ko će da otpada sa liste, onda ćemo verovatno imati jasniju sliku o celokupnom pokretu.