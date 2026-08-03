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Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Nikolić istakla je da Priština sprovodi politiku uslovljavanja, pritisaka i jezivog terora nad srpskim narodom, za koji ne postoji pravo ni pravda i dodala da međunarodna zajednica ima mehanizme da to spreči, ali ih ne koristi.

Nikolićeva je rekla da hapšenja Srba pod optužbom za ratne zločine, nisu izolovani inzidenti, već politika Prištine sa ciljem proterivanja Srba i dodala da više ne postoji prostor za normalan život za Srbe.

Prema njenim rečima, međunarodna zajednica ima mehanizme da zaustavi grubu političku volju Prištine da se reši Srba i očisti ih sa Kosova.

- Srbima su oduzeta sva prava, individualna i kolektivna, a Srbiji ostaje samo da u budućnosti insistira kod međunarodne zajednice da iskoristi svoje mehanizme i zaustavi Prištinu - rekla je Nikolićeva.

Ona je ukazala da svako može da se nađe na optužnici i da se u 90 odsto sudi Srbima zbog politike Prištine sa ciljem da ih protera.

- Srbima se sudi pred političkim sudom, koji nema veze sa pravom i pravdom. Ti ljudi, koji su uhapšeni, žive na Kosovu i nikada nisu bili predmet istrage. Vidimo da Priština sprovodi svoju političku volju preko političkih sudova, sa fokusom na sever, da se preostali srpski živalj protera. To je puzajuće etničko čišćenje - podvukla je Danijela Nikkolić.

Ona je naglasila da EU apsolutno ima mehanizme da tome stane na put!

- Međunarodna zajednica ima načina da uslovi Prištinu finansijskom pomoći, glavnim posrednikom za dijalog. SAD imaju veoma veliki uticaj i političke i bezbednosne moći, a Kfor ima mandat da vodi računa o bezbednosti. Trenutno se suočavamo sa politikom okretanja glave i izdavanja nekakvih saopštenja bez rokova. Priština je navikla da sve što dođe iz međunarodne zajednice budu samo verbalne osude bez kazne. Visoki Dečani su primer da je moguće rešiti problem kada se međunarodna zajednica uključi, a to se moglo videti i sada kada su zaustavili radove u zaštićenoj zoni. Kada hoće mogu, jer imaju načine i mehanizme - podvukla je Nikolićeva.

Povodom poziva predsednika Srbije Aleksandra Vučića na jedinstvo, ona je istakla da Srbi na KiM znaju šta im je činiti, jer razjedinjeni ne mogu učiniti ništa.

- Samo snagom jedinstva možemo da sačuvamo našu kulturu, identitet, na Kosovu i Metohiji, u Republici Srpskoj, bilo gde u rasejanju - podvukla je Danijela Nikolić.