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Bezobzirna zamena teza, neistine, neukusna poređenja, a sve pod plaštom kritike vlasti i analize, naći ćete u tekstu opskurnog i neozbiljnog naslova "OluJaJaJa", koji više podseća na uzvik Freda Kremenka (Jabadabadu) nego na političku kolumnu.

Pogađate, reč je sigurno o kolumni nekog blokaderskog portala, a ovaj put portala Nova, kolumni koja je svakom čitaocu s realnim, ljudskim stavovima, mogla izazvati samo grč u stomaku.

Ukratko - Nova je posetu predsednika Srbije rodnom mestu svog oca i obnovljenoj porodičnoj kući nazvala "hodočašćem" s prizvukom podsmeha, a s druge strane manifestaciju u Kninu povodom proterivanja stotina hiljada Srba zove "hrvatskim hepeningom".

Kao da je reč o nekom muzičkom festivalu u špic sezoni na hrvatskom primorju (nažalost prepunom Srba) a ne proslavi strašnog zločina za koji niko nije odgovarao.

Kolumna na portalu nova.rs Foto: Printscreen Nova.rs

"Samo na prvi pogled direktni prenosi hodočašća predsednika Vučića po Republici Srpskoj - uključujući i posetu staroj porodičnoj kući - deluju neukusno. Na drugi već postaje jasno da je u pitanju miting, predizborni skup, te da onda ima i logike prenositi ga, u cilju predstavljanja političke ponude kandidata za premijera Srbije, i uprkos neukusu koji takve događaje posledično prati", piše u kolumni blokaderske Nove.

Posebno kada se ta poseta proglasi "neukusom", dok se u istom tekstu zvanična proslava u Kninu povodom zločinačke "Oluja" nazove benignim i zabavnim izrazom "hrvatski hepening".

Sramno izrugivanje ne može ublažiti deo stavljen u zagradu: (Da, naravno, to jeste etničko čišćenje).

Sledeća teza kolumne na portalu Nove je prava konstruisana neistina: tvrdnja da Aleksandar Vučić u živim prenosima nastoji da predstavi sebe kao žrtvu same "Oluje".

Predsednik Srbije nikada nije tvrdio da je bio u izbegličkoj koloni 1995. godine.

Deo kolumne na portalu nova.rs Foto: Printscreen Nova.rs

Njegova podsećanja odnose se na stradanja porodice Vučić od Drugog svetskog rata i ustaških zločina, pa do poginulih tokom ratova devedesetih - i sa očeve i majčine strane. Izjednačavati istorijske činjenice o stradanju jedne porodice sa navodnim Vučićevim "epom o Oluji" je maliciozna konstrukcija kako bi se opravdao slabašan naslov u kojem dominira ono "JaJaJa".

Foto: screenshot pink tv

Autor kolumne ide korak dalje ponižavajući novinare iz drugih medija, plasirajući tvrdnju da je sam Vučić pisac tekstova u Kuriru i crnogorskoj Borbi.

Legitimne reakcije i našeg medija i kolega iz Podgorice na prisustvo predstavnika Vlade Crne Gore u hrvatskom veličanju najvećeg zločina 20. veka na Balkanu, u ovoj blokaderskoj kolumni je klasičan pokušaj nipodaštavanja rada novinara koji prenose i tekstove iz regiona.

Autor sa neke samododeljene elitističke visine proglašava druge medijske kuće običnim ispostavama kojima, tvrdi ta lažna elita, tekstove piše lično Vučić, valjda u pauzama svih tih diplomatskih aktivnosti, sastanaka, rešavanja državnih problema...

"Kolega", zaista jadan i jeftin pokušaj da nas proglasiš nepostojećima, već samo pukim prenosiocima nečijeg navodnog diktata.

Tu smo mi, evo pišemo i ovaj komentar... Sami pišemo, zamisli!

I tako dođosmo do kraja kolumne koji baš tako do kraja ogoljava njen neprofesionalizam.

Sam autor priznaje da mu "fali još 700-800 karaktera" pa stoga "zloupotrebljava praznu stranicu" i u priču o nacionalnoj traumi i izbegličkim kolonama naprasno uvodi Holivud - Kristofera Nolana, Meta Dejmona, Zendeju, En Hatavej - ukratko film "Odiseja".

Finalni deo kolumne na portalu Nove Foto: Printscreen Nova.rs

Uvezati proterane i stradale Srbe i ratove devedesetih sa holivudskim filmom koji ni grčki ep nije mogao pošteno napraviti, zaključujući kako "nema nade" i kako je sve samo "mučni život", predstavlja i stilski promašaj, a bogami i lenjost.

Narod koji je preživeo "Oluju" nije neki fiktivni lik u Nolanovom "woke" ostvarenju pogodnom za "elitu" da ga uveže sa Srbijom i Vučićem, već narod koji je uprkos svemu obnovio živote, podigao se iz pepela, uspeo da nastavi dalje, noseći svoj zavičaj duboko u duši i srcu, iako im je zabranjeno da se tamo vrate...

Njihova živa rana ne sme biti bezobzirno zloupotrebljena za jeftine političke poene i cinične jednokratne kolumne.