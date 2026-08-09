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Bilateralna saradnja, infrastrukturni projekti, energetika, bezbednost hrane, sporazum o slobodnoj trgovini, humanitarna saradnja, podrška teritorijalnom intergritetu, evrointergacije. To su bile glavne teme razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Beogradu, tokom prve zvanične posete šefa ukrajinske države našoj zemlji.

Ceremonija svečanog dočeka Volodimira Zelenskog, koji je u petak doputovao u Beograd, priređena je ispred Palate Srbije: predsednik Aleksandar Vučić dočekao je ukrajinskog kolegu uz intoniranje himni i počasni stroj Garde, nakon čega je usledio tet-a-tet sastanak dvojice državnika.

Principijelna politika

Predsednik Vučić je na zajedničkoj pres-konferenciji sa Zelenskim rekao da mu je čast i zadovoljstvo što Beograd može da ugosti predsednika Ukrajine - "nama prijateljske zemlje".

1/94 Vidi galeriju Zelenski u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

- Ono što je, čini mi se, najvažnije jeste da Srbija, i ja kao njen predsednik sam to istakao, podržava Povelju UN, Rezoluciju UN, što znači teritorijalni integritet svih zemalja članica UN, što znači takođe teritorijalni integritet Ukrajine. Nastavićemo da vodimo takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo "ali". To je baš onako vrlo precizno, jasno, decidirano - istakao je Vučić i dodao da je sa Zelenskim razgovarao o evropskom putu dve zemlje, te istakao da će Ukrajina uvek imati punu podršku naše zemlje.

- Rekao sam predsedniku Zelenskom da razumem entuzijazam Ukrajine po pitanju evrointegracija, ali da kao predsednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, da uskoro postane članica Evropske unije, iz brojnih političkih razloga. Oni uvek nađu nekoga, za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo - ukazao je Vučić i naveo da će Ukrajina uvek imati podršku Srbije:

- Svu sreću želim Ukrajini. I što se nas tiče, mi nikad kao zemlja nećemo napraviti problem i nikad nećemo reći: "Prvo primite nas, mi smo ranije počeli. Nemojte Ukrajinu" Ukrajina nikad neće imati takav problem, makar s jednom malom zemljom kao što je Srbija, koja će učiniti sve što može da Ukrajini pomogne na evropskom putu.

Ugovor o slobodnoj trgovini od najvećeg značaja Govoreći o unapređenju saradnje, predsednik Vučić je istakao da je nivo trgovinske razmene između dve zemlje znatno povećan i da je već u prvih šest meseci ove godine ona već oko 321 milion američkih dolara. Razgovaralo se, kaže, i o zajedničkim projektima u oblasti infrastrukture, angažovanju ukrajinskih kompanija na teritoriji Srbije, te da se očekuju značajni rezultati u budućnosti u saradnji u rudarstvu, energetici, a posebno u poljoprivredi. - Da možemo zajednički određene stvari da izvozimo i da istupamo na treća tržišta, posebno na afričkom i azijskom kontinentu... I ovo što je Volodimir pomenuo, ugovor o slobodnoj trgovini je od najvećeg značaja i radićemo na tome još više - rekao je Vučić.

Dodao je da je zahvalan ukrajinskom predsedniku na podršci koju uvek pruža Srbiji na njenom evropskom putu.

- I moram da kažem, zbog građana Srbije, nikada, ni od Volodimira Zelenskog niti od bilo koga, niste mogli da čujete nijednu lošu reč o našoj zemlji, i ja sam izuzetno zahvalan našim ukrajinskim prijateljima zbog toga - naglasio je predsednik.

Pomoć Srbije

Tema razgovora bili su i različiti vidovi humanitarne pomoći.

- Mi smo opredelili već sada znatnu pomoć u lekovima, verujem da ćemo i što se energetskog sektora tiče i različitih aparata koji su neophodni Ukrajini, posebno za zimski period, onoliko koliko možemo. Prošlog puta smo obećali da ćemo se pobrinuti za jedan mali grad u Ukrajini koji je i te kako bio izložen napadima tokom rata. I to je nešto što ćemo uraditi, dosta ćemo uložiti u to - rekao je Vučić.

01:03 “HVALA, SRBIJO”! Srbija pomaže obnovu jednog grada u Ukrajini Izvor: Kurir

Na pitanje ukrajinske novinarke o kraju rata, predsednik Vučić je rekao da on kao odgovorna osoba ne može da daje ozbiljne procene i pretpostavke o tome.

- Svi želimo da se rat završi što pre. Ako mene pitate, kao političkog veterana, mogu da vam kažem da nisam siguran u to, i prilično se bojim da ćemo imati još jednu tešku zimu. Uglavnom vaš narod, ali i svi drugi širom sveta. Izvinjavam se što moram da budem iskren...

Jači signal od EU

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na početku obraćanja medijima u Beogradu zahvalio predsedniku Vučiću, njegovom timu na poštovanju, gostoprimstvu i podršci za ukrajinski narod, nezavisnost i teritorijalni integritet i rekao da to duboko cene.

Naveo je da je Ukrajina prethodne noći bila izložena još jednom napadu projektilima na postrojenja bitna za život ljudi i da je u napadima stradalo 13 osoba, dok je 77 povređeno.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 8. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

- I u vremenu ovakvog rata mi duboko cenimo svaku podršku koju Ukrajina dobija od drugih zemalja i drugih naroda. Zahvalni smo što će Srbija da pruži novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, naročito u oblastima zdravstva i energetike. To je od izuzetnog značaja i važnosti za nas i hvala vam, gospodine predsedniče - poručio je predsednik Ukrajine.

Dodao je da je prethodne večeri i tokom dana s predsednikom Vučićem razgovarao o bilateralnoj saradnji i o stvarima koje mogu da jačaju infrastrukturu, luke i železničke stanice, ekonomiju i bezbednost. Zelenski je istakao da Ukrajina ima dobre odnose sa Evropskom unijom i da pozdravlja da se ubrza put Srbije ka EU.

01:48 VAŽAN DOGOVOR U BEOGRADU! Zelenski zahvalio Srbiji na novom paketu pomoći Izvor: Kurir

- Želimo da svaka nacija u Evropi dobije jači signal od EU da je ona potrebna Evropskoj uniji i da sebi ne može da priušti da izgubi bilo koga - rekao je Zelenski.

Na pitanje da li Srbija može da računa na čvrst stav Ukrajine po pitanju Kosova i Metohije, istakao je da "Ukrajina poštuje teritorijalni integritet svojih partnera i međunarodno pravo":

- To je naša pozicija, to ostaje nepromenjeno. Mi smo uvek to isticali i politika Ukrajine se nije promenila

Ukrajinski predsednik je poručio da želi da zahvali svima u Srbiji koji su poželeli dobrodošlicu ukrajinskom narodu, s pažnjom i brigom.

- Nikada nećemo da zaboravimo vašu dobrotu prema našim Ukrajincima. Svima vam zahvaljujem. Zahvaljujem i vama, Aleksandre, na ovom pozivu, na podršci. Želim vašoj zemlji mir i samo mir, jer shvatamo da je to najdragocenija stvar koju ljudi imaju. Hvala. Slava Ukrajini! - poručio je Zelenski na kraju obraćanja medijima.

Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je Zelenskom na tome što je posetio Srbiju, izrazivši nadu da će u budućnosti njihovi susreti biti neuporedivo češći.

Plenarni sastanak delegacija: Potpisan memorandum

U Palati Srbije u Beogradu održan je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Ukrajine, koji su predvodili predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski. Sastanku su prisustvovali ministri Dubravka Đedović Handanović, Jagoda Lazarević i Dragan Glamočić.

Memorandum su potpisali ambasador Litvinjenko i ministar Glamočić Foto: Nemanja Nikolić

Nakon plenarnog sastanka potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Memorandum su potpisali ministar Glamočić i ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Litvinjenko.