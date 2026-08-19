Slušaj vest

Sukobi unutar blokaderskog pokreta dostigli su tačku ključanja nastavkom stavljanja veta na do juče odlične a već danas sporne kandidate. Zbog veza sa političkim strankama, nedostatka biografije ili sporne prošlosti, na plenumaškoj "listi za odstrel" našli su se Jovana Jemović, Marija Džunić, Đorđe Terek i Marija Ratković.

Jovana Jemović - bila na listi NPS i DS

Blokaderi su podigli veto na zamenskog kandidata pod rednim brojem 133. Jovanu Jemović. Kako kažu,Jemovićeva je kao nestranački kandidat bila treća na listi koju čine stranke: Narodni pokret Srbije (NPS) i Demokratska stranka (DS).

Veto za Mariju Džunić

Marija Džunić, profesorka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, predložena je za vetiranje jer je upitna iskrenost njene podrške studentima blokaderima.

Kako se navodi u dokumentima sa plenuma, koje je objavio Informer, Marija Džunić je ćerka Slađane Stamenković bivše savezne poslanice ispred JUL-a, bila je predsednica Okružnog odbora Jugoslovesnke levice ( JUL) u Nišu. U to vreme bila je glavna i odgovorna urednica studija RTS-a u Nišu, a unutar JUL-a bila je hijerarhijski na višoj poziciji od Aleksandra Vulina i važila je za desnu ruku Mire Marković.

Takođe se navodi da Džunić nije dolazila na studentske proteste i nije prisustvovala niti jednom šesnaestominutnoj tišini u spomen žrtvama pada nadstrešnice.

- Ovaj predlog veta se, znači, zasniva pretežno na kriterijumima imidža i PR-a, transparentnosti i povezanosti sa spornim političkim strukturama, a ne na tvrdnji da je kandidatkinja lično počinila krivično ili koruptivno delo - navedeno je u dokumentu o vetiranju Marije Džunić.

Veto za Đorđa Tereka, aktivistu PSG

Na blokaderskoj listi, pod rednim brojem 161, nalazi se Đorđe Terek, aktivista Pokreta slobodnih građana, a veto za njega je predložen jer nije dostavljena biografija i ne može se smatrati jasnim na koga se misli. Kao i u slučaju glumca Dragana Jovanovića.

- Ništa se ne može podrazumevati i iz tog razloga smatramo adekvatnim da kandidat bude vetiran kako bi se ovaj (ne)namerni propust ispravio u procesu kontraargumentacije - piše u dokumentu koji je objavio Informer.

Veto za Mariju Ratković - najbližu saradnicu Zelenovića

Blokaderi su predložili veto za najbližu saradnicu opozicionara - Nebojše Zelenovića i Dušana Petrovića. U dosijeu o Ratkovićevoj navodi se da je u vreme dok je Zelenović bio gradonačelnik Šapca, Marija Ratković dobila funkciju pomoćnik grdonačelnika za mlade.

- Na ovu funkciju je postavljena 16. decembra 2019. godine. kao član Zelenovućevog tima. Nebojša Zelenović je u to vreme bio član Upravnog odbora (UO) DS, kao i gradonačelnik Šapca, u periodu od 2014. do 2020. godine. Politički mentor mu je bio Dušan Petrović - navodi se u dosijeu.

Marija Ratković i Nebojša Zelenović na konferenciji za medije 16. decembra 2019. Foto: Printscreen Šabac TV

Plenumaši dalje objašnjavaju, kako kažu, kontroverzu sa ovom kandidatkinjom:

- Kontroverza je u tome što je ovo radno mesto jedno od mnogih izmišljenih i ne postoji kao takvo u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Šapca. Cela situacija se može protumačiti kao klasično bahaćenje vlasti, a samo predstavljanje uz međusobne reči hvale ukazuje na bliskost Ratkovićeve i Zelenovića.