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Predsednik Pokreta za promjene i jedan od lidera nekadašnjeg Demokratskog fronta Nebojša Medojević otkrio je danas povezanost agentura koje sada u Srbiji, kao što su uradili i u Crnoj Gori, pokušavaju da svoje ljude ubace na "Studentsku listu" kako bi "upravljali tom listom i nastavili politiku koju je u Crnoj Gori nastavio Milo Đukanović"! Kao glavne Đukanovićeve ljude naveo je tzv "Trebinjsku grupu" i vladiku Grigorija!

Medojević je u oglašavanju na svom X nalogu zapravo podelio svoju objavu od 1. avgusta ove godine u kojoj je najavio sve ovo što se upravo sada dešava! On je objasnio da je reč o - kako je on zove - "Balkanskoj konfederaciji organizovanog kriminala", označavajući je kao glavnu bezbednosnu pretnju stabilnosti čitavog regiona.

- Ja se tom organizacijom bavim više od 20 godina. Dakle, posle izbora 2020. godine u Crnoj Gori, ta organizacija je uz pomoć te takozvane "Trebinjske grupe" uspela da izvrši uticaj na vrh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zloupotrebi raspoloženje građana koje se manifestovalo kroz veličanstvene litije i dugogodišnju borbu Demokratskog fronta - naveo je Medojević.

On dalje navodi da je ta organizacija posle crnogorskih izbora 2020. godine "preotela tu pobedu" i postavila svog poslušnika, premijera Zdravka Krivokapića.

- Krivokapić je odmah nakon izbora promenio kompletnu politiku, izdao sva ona uverenja i principe na osnovu kojih je došao tu na vlast i pokazao u stvari da ta globalna duboka država, to jest ta "balkanska konfederacija organizovanog kriminala", je otela nama pobedu i postavila svoje poslušnike koji su nastavili da sprovode politiku globalne duboke države, a na regionalnom nivou da štite slobodu i interese Mila Đukanovića - rekao je Medojević.

On naglašava da je na osnovu mnogih saznanja koja je dobio ovih dana, na delu isti pokušaj u Srbiji!

- Da ista organizacija želi da preotme od studenata njihov bunt, njihov pokret i da formira listu u kojoj će ključne uloge imati njihovi ljudi kako bi mogli da utiču na politiku te organizacije ili te liste nakon izbora. U svakom slučaju, plan je isti.Dakle, preko svojih agenata, poverljivih ljudi, takozvane "Trebinjske grupe" koju predvodi vladika Grigorije, treba instalirati ljude na "studensku listu" da bi nakon izbora ti vladari iz senke upravljali tom listom i nastavili politiku koju u Crnoj Gori je nastavio Milo Đukanović.

Iako je poražen na izborima, on i dalje kontroliše sve poluge u Crnoj Gori, tako da isti proces se ponavlja u Srbiji. Dakle, ta struktura koja je sastavljena i od delova crkve, i od ljudi iz establišmenta, ima dosta tu ljudi koji su iz aktuelne vlasti, koji takođe koriste resurse obaveštajnih agencija, ANB-a u Crnoj Gori, BIA-e u Srbiji, i koji pokušavaju da pre svega unište opoziciju u Srbiji, kao što se u Crnoj Gori to desilo - da se uništi Demokratski front kao glavna pretnja, u tome su uspeli.

U svakom slučaju, u toku je isti proces kao u Crnoj Gori. Ja, kao neko ko je iz prve linije gledao kako su nas prevarili i organizovali tu veleizdaju, imam potrebu da upozorim da se isti scenario ponavlja u Srbiji - zaključio je Medojević.