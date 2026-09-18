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Forenzičko veštačenje telefona Vesne Medenice, bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore, otkrilo je poruke u kojima ona prvog na Studentskoj listi dr Iliju Srdanovića naziva "čovekom od poverenja Mila Đukanovića"! Sagovornici Kurira ocenjuju da je ova prepiska otkrila prljavu igru koja se iz Crne Gore vodi protiv Srbije, a čiji je glavni cilj rušenje, pljačka i dalje rasparčavanje Srbije, ali i osveta predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću jer je pokrenuo beskompromisnu borbu protiv mafije.

Javnost u regionu ostala je zapanjena kada je u etar isplivala prepiska za koju se prvo mislilo da potiče sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, a u kojoj Medenica govori da namerava da poseti Srdanovića, uz reči "ima tamo neki doktor što Mila leči, Srdanović, neki naš od poverenja..."

Foto: Kurir

U nastavku ponovo pominje prvog na Studentskoj listi i njegovu vezu sa Đukanovićem:

- Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog, pa ćemo videti...

Mešanje u izbore

Ova očigledna bliskost Đukanovića i Srdanovića mnoge je navela na zaključak da je postavljanje Srdanovića za nosioca Studentske liste pokušaj brutalnog mešanja u izborni proces u Srbiji. I to od strane ni manje ni više nego bivšeg premijera i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji i dalje, prema mnogobrojnim izvorima, iz senke vlada Crnom Gorom.

- Jasno je da Đukanović, iako više nema formalnu vlast, pod svojom kontrolom drži sve službe, uključujući i crnogorsku Agenciju za nacionalnu bezbednost. Vučić je pokrenuo obračun upravo sa kriminalnim klanovima koje Đukanović drži pod kontrolom, pa je nekadašnji crnogorski premijer video priliku da na ovaj način udari ponovo na Srbiju i osveti se Vučiću za bespoštednu borbu protiv kriminala. Zato se postavlja logično pitanje šta će i da li će srpske službe bezbednosti uraditi po tom pitanju - navodi dobro obavešteni izvor Kurira.

Profesor i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez kaže za Kurir da je jasno da su "pozicije ovih ljudi antisrpske, antinacionalne i da je njihov cilj da unište Srbiju".

Sociolog i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Stalno govorim da u politici ne može biti slučajnosti. Većina je postavljala pitanje odakle se pojavio anonimni Ilija Srdanović, koji sa 188. pozicije odjednom dolazi na prvo mesto lažne Studentske liste. Jasno se vidi ideja, a to je nastavak antisrpske koalicije. Srdanović se odlično uklapa u antisrpski narativ jer se izjašnjava kao Crnogorac, iako ceo život živi u Srbiji. To što on pregleda Vesnu Medenicu, što je lični lekar Mila Đukanovića, što je lečio Brana Mićunovića i skup kontroverznih ličnosti i biznismena iz Crne Gore, to nije slučajnost. Plus ima podršku i Zagreba i iz Prištine - navodi Kajtez.

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Profesor ocenjuje da iza toga imamo nedvosmislen pokušaj petooktobaraca i njihovih mentora, koji bi ponovo želeli da se dočepaju zlatne srpske trpeze.

- Zanimljivo je da je Srdanović rušio po Srbiji umesto da leči i bavi se svojim pozivom. Video sam da u jednom podkastu daje mnogo ispraznih izjava, ali ne odgovara ni na jedno od ključnih nacionalnih pitanja. Plašim se da je cilj svega odvajanje Vojvodine od Srbije - zaključuje Kajtez.