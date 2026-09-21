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U Višem sudu u Beogradu danas je u nastavku suđenja u slučaju "Generalštab",v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović negirao krivicu. On je naglasio da nije zloupotrebio službeni položaj, da nije prekoračio službena ovlašćenja ni kao izvršilac ni kao saizvršilac, te da nije falsifikovao službenu ispravu, niti načinio štetu kulturnom nasleđu.

Ivanović je detaljno izneo svoju odbranu u tri etape, uvod, obrazloženje sa dokazima i zaključak.

Njega tužilaštvo tereti za dva krivična dela, za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave u pomaganju.

Ivanović je nekoliko puta naglasio da tužilaštvo nijednim dokazom ne potkrepljuje navode optužnog predloga, odnosno da ne postoji dokaz da je on počinio krivična dela koja su mu stavljena na teret.

1/8 Vidi galeriju Nikola Selaković Foto: Petar Aleksić

Optužni predlog je, kako je istakao, nejasan, netačan, kontradiktoran i elementarno terminološki neusklađen, dok je tužilaštvo kako je dodao, optužni predlog podnelo oko 40 dana nakon što je donet Leks specijalis o zgradi Generalštaba, ignorišući ga.

Ivanović je ukazao da on nije načinio nikakvu štetu kulturnom nasleđu Srbije, u šta tužilaštvo ni ne ulazi, ističući da zgrada Generalštaba nije kulturno dobro i da to nikada nije bila.

- Bitno je da kažem da od Ministarstve kulure, ministra Nikole Selakovića i gospođe Slavice Jelače nikada nisam dobio naredbu niti je od mene traženo nešto protivpravno ili nezakonito, niti sam ja tako nešto sačinio - naglasio je on.

Ivanović je pojasnio da se 10. jula prošle godine odazvao na Selakovićev poziv, koji je naišao na nelogičnost u odluci o utvrđivanju za zgradu Generalštaba, koja je bila pretnja ljudima i prolaznicima, a s obzirom na to da je opis objekta zabeležen nakon rušenja, a mere zaštite se odnose na objekat pre rušenja. Zbog toga nadležnima nije bilo jasno kako pristupiti merama zaštite koje su neprimenljive. Nakon toga je Ivanović, prema njegovim rečima, sačinio stručno mišljenje koje je poslao Ministarstvu kulture.

Govoreći o samom sastanku sa ministrom, Ivanović je precizirao da je tema bila da li je za skidanje svojstva kulturnog dobra sa zgrade Generalštaba nadležno Republički zavod za zaštitu spomenka kulture ili beogradski Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Ivanović je rekao da mu nije jasno ko je mogao da stekne imovinsku korist na osnovu njegovog stručnog mišljenja. Na kraju je Ivanović ponovio da nije kriv i sudu predložio da donese oslobađajuću presudu.

Optuženi je rekao da mu je poverenje u tužilaštvo poljuljano i da zbog toga ne želi da odgovara na pitanja tužioca, dok je odgovarao na pitanja sudskog veća.

U ovom slučaju su, osim Aleksandra Ivanovića, optuženi i ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić. Na prethodnim ročištima Selaković, Jelača i Vasić su izneli svoje odbrane i negirali krivicu.

Branilac optuženih Dragan Palibrk je sudu predložio da se na narednom suđenju najpre sasluša predstavnik Državnog pravobranilaštva na okolnost da li je naneta šteta budžetu Republici Srbiji, odnosno da se izjasne da li su istakli imovinsko pravni zahtev za naknadu štete. Palibrk je, takođe, rekao da se odbrana protivi da se saslušaju u sudu svi oni svedoci koji su saslušani u tužilaštvu, jer, kako smatraju, nemaju neposrednja saznanja o događaju iz optužnice, već su , kako je dodao, ostrašćeni i pristrasni.