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Dokumentaciono informativni centar (DIC) Veritasapelovao je danas na sve Srbe iz Srbije i dijaspore koji nemaju hrvatske dokumente, a nameravaju da putuju u Hrvatsku, da prelazak granice ne shvataju olako, da detaljno pregledaju i uklone sve sadržaje sa svojih internet profila koji bi mogli biti zloupotrebljeni, te da budu svesni rizika od dvostrukog kažnjavanja kojem su izloženi.

Ovaj apel Veritasa upućen je nakon nedavnog spektakularnog hapšenja srpskog fudbalera Branislava Joke (37) na stadionu u Bolmanu, kao i procesuiranja umetnice Svetlane Spajić u Zadru. Navode da se nakon toga DIC Veritas suočio sa velikim brojem poziva i upita zabrinutih građana iz Srbije i dijaspore koji nameravaju da putuju u Republiku Hrvatsku.

S obzirom na očiglednu pravnu nesigurnost i nove metode postupanja hrvatskih organa, iz Veritasa skreću pažnju javnosti na dvostruki pravni mehanizam koji MUP Hrvatske koristi za ekspresno proterivanje i kažnjavanje Srba.

- Upozoravamo građane da se u Hrvatskoj trenutno primenjuju potpuno razdvojeni sudski i administrativni postupci. Nakon što Prekršajni sud donese odluku - koja čak može biti izrazito blaga, poput novčane ili uslovne kazne zatvora - postupak za srpske državljane time nije završen - navode iz Veritasa i napominju:

- Potpuno nezavisno od suda, hrvatska policija u policijskim stanicama po službenoj dužnosti pokreće paralelni administrativni postupak na osnovu Zakona o strancima. MUP Hrvatske koristi svoja diskreciona prava da strancu (državljaninu Srbije, BiH itd.) izrekne meru izgona i zabranu ulaska na prostor Evropskog ekonomskog prostora (EU + Norveška, Island, Lihtenštajn), koja najčešće traje od tri meseca do godinu dana. Ova mera se automatski unosi u Šengenski informacioni sistem (SIS), čime se građanima blokira ulazak u celokupnu Evropsku uniju.

Napominju da su povod za ove oštre akcije najčešće objave na društvenim mrežama.

- Hrvatska granična i unutrašnja policija imaju posebne službe koje detaljno i retroaktivno prate profile građana srpske nacionalnosti. Pod prekršaj "narušavanja javnog reda i mira", u okviru kojeg se tretira i "veličanje ratnih zločinaca", podvode se čak i prolazni Fejsbuk "storiji" koji su na mreži vidljivi svega 24 sata, kao i video-snimci sa tradicionalnim pesmama nastali mesecima ili godinama unazad - ukazali su iz Veritasa.

Policija, ukazali su, koristi praksu da osobu propusti na graničnom prelazu bez upozorenja, a zatim izvede iznenadnu akciju hapšenja u unutrašnjosti zemlje, na sportskom terenu, u smeštaju ili na javnom mestu, izbegavajući da o tome blagovremeno obavesti diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.