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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuli uhapsili su vođu blokadera iz Kule Zorana Sekeruša (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, laka telesna povreda i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Sumnja se da je on danas, oko 9.45 časova, na raskrsnici ulica Maršala Tita i Josipa Kramera u Kuli, najpre šutirao, a potom sekirom polomio štand Srpske napredne stranke, kao i da je drškom sekire udario jednog aktivistu.

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Takođe, sumnjiči se i da je ispisao grafite uvredljive sadržine na službenim vozilima Skupštine opštine Kula, a na kući predsednika Opštinskog odbora SNS u Kuli preteću poruku.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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