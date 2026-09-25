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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuli uhapsili su vođu blokadera iz Kule Zorana Sekeruša (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, laka telesna povreda i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Sumnja se da je on danas, oko 9.45 časova, na raskrsnici ulica Maršala Tita i Josipa Kramera u Kuli, najpre šutirao, a potom sekirom polomio štand Srpske napredne stranke, kao i da je drškom sekire udario jednog aktivistu.

Takođe, sumnjiči se i da je ispisao grafite uvredljive sadržine na službenim vozilima Skupštine opštine Kula, a na kući predsednika Opštinskog odbora SNS u Kuli preteću poruku.