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Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, reagovao je na izjavu Mila Đukanovića, bivšeg predsednika Crne Gore, koji je izjavioi da nikada nije upoznao Iliju Srdanovića, prvog kandidata na studentskoj listi.

Knežević je poručio da Đukanović pokušava da distanciranjem od Srdanovića "pomogne toj političkoj opciji".

Đukanović za Pobjedu Foto: Pobjeda Printscreen

- Predstavlja mi nemerljivo zadovoljstvo što se napokon oglasio počasni, a u stvari stvarni, predsednik DPS-a Milo Đukanović u svom omiljenom listu Pobjeda, želeći da pomogne nosiocu tzv. Studentske liste Iliji Srdanoviću na način što će demantovati bilo kakav vid kontakata i poznanstva sa njim. E, zamislite kakva je to podrška kada bežite od istine i činjenice da poznajete nekoga, misleći da ćete mu tako pomoći. Inače, Milo Đukanović je poznat po tome što je uvek govorio istinu. Tako je govorio da ne poznaje ni Radovana Karadžića ni Ratka Mladića, da se samo par puta sreo sa Slobodanom Miloševićem, da nema milione evra na kastodi računu, da je ničija kuća svačija osim što je njegova, da je njegov sin Blažo Đukanović sve zaradio pošteno, a da ne govorimo o bratu i drugim članovima porodice - rekao je Knežević u video-obraćanju na Instagramu.

Ističe i da "kad god je Milo Đukanović pokušao nekoga da odbrani, to mu se vratilo kao bumerang".

- Milo Đukanović nema problem sa mojim stavovima i tvrdnjama. On ima problem sa prvostepenom presudom Višeg suda Vesni Medenici, koja je osuđena na osnovu transkripata iz njenog telefona, u kojima je ona, kao predsednica Vrhovnog suda i osoba koja je davala naloge za prisluškivanje svih građana Crne Gore, tvrdila i tvrdi da je Ilija Srdanović čovek od poverenja Mila Đukanovića - kazao je Knežević.

To je, uverava Knežević, "nešto što Milo Đukanović ne može da demantuje, kao što ne može ni Ilija Srdanović".

Knežević navodi da su "već pokušali da naprave krizni PR tako što će Đukanovići napraviti blagi otklon od Srdanovića, ali pritom optužiti Srbiju da progoni Crnogorce, da su Crnogorci glavni neprijatelji Srbije i srpskog naroda, posebno oni koji žive u Srbiji, nazvavši preko dva i po miliona ljudi koji podržavaju Aleksandra Vučića i Ujedinjenu Srbiju nenormalnim, zarobljenim u 18. i 19. veku u nekim teorijama i tezama da su Srbi proterivali Crnogorce".

- Milo Đukanović je samo još jednom pokazao da je njegova i politika njegove stranke, ali i ove Studentske liste koju podržava, izrazito antisrpska - kategoričan je Knežević.

Poručuje da neće dozvoliti "ni Milu Đukanoviću, niti bilo kome drugom da targetira srpski narod kao narod koji mrzi Crnogorce, posebno one koji se nacionalno tako izjašnjavaju i žive u Srbiji, jer ta matrica podela nikako ne može da uspe."

- Zato još jednom pitam Mila Đukanovića da li su istiniti transkripti koji se nalaze u spisima dokaza, na osnovu kojih je osuđena Vesna Medenica na 10 godina zatvora i u kojima jasno piše da je Ilija Srdanović njegov čovek od poverenja. Pitam Mila Đukanovića da li je njegov nekadašnji ministar spoljnih poslova Miodrag Vlahović veliki prijatelj sa Ilijom Srdanovićem i da li ga je obilazio u njegovoj vikendici u Šavniku. I nije tu ništa sporno što Milo Đukanović podržava Studentsku listu. Ovde je samo važno da građani Srbije jasno naprave izbor: da li će podržati Mila Đukanovića u Srbiji ili one kojima je istinski stalo do interesa ove države - nastavio je on.

Poželeo je Đukanoviću "da mu nikad ne zatreba doktor, da nikada ne zatraži medicinsku zaštitu u Srbiji".