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Bivši čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak ocenio je da Studentska lista odavno nema baš previše veze sa studentima, kao i da iza te političke grupacije stoje neki drugi ljudi.

Čanak je to rekao odgovarajući na pitanja autora i voditelja podkasta Borisa Breze o sastavu Studentske liste, ljudima koji se na njoj nalaze i njihovoj sposobnosti da, u slučaju izborne pobede, preuzmu upravljanje državom.

Brezo je u razgovoru podsetio na pojedine javne nastupe kandidata sa liste i upitao Čanka da li je ona „istinska alternativa“ i šta bi se dogodilo ukoliko bi osvojila vlast.

- Ja se nisam udubljivao u Studentsku listu. Mislim da to odavno nema baš previše veze sa studentima. Tu iza toga stoji jedan broj nekih drugih ljudi o kojima ne bih sada da uopšte načinjem temu - rekao je Čanak.

Nenad Čanak u podkastu kod Borisa Breze Foto: Printscreen Podkast Breza

On je kao jedan od glavnih problema naveo i stvaranje animoziteta prema političkim strankama.

- Ja lično mislim da je tu najveća greška to što je napravljen animozitet prema strankama. I šta god ja mislio o strankama, a ne mislim ništa dobro o ovima koje su na političkoj sceni, ne možete praviti višestranačko društvo time što ćete uništiti sve stranke - naveo je Čanak.

Prema njegovim rečima, stranke koje prestanu da učestvuju u parlamentarnom životu vremenom gube političku snagu i kako je naveo, "prosto će se osušiti i nestati“.

Čanak je posebno govorio o razlici između pobede na izborima i stvarnog preuzimanja odgovornosti za upravljanje državom, ocenjujući da političko neiskustvo može predstavljati ozbiljan problem. On je ukazao da se u državnoj administraciji nalaze ljudi koji su u sistemu godinama ili decenijama i koji, kako je naveo, poznaju način na koji institucije funkcionišu daleko bolje od političkih novajlija.

- Ljudi koji su u aparatu vlasti su tu već decenijama. Oni znaju svaki trik, a vi ne znate ni kako se okreće broj telefona da od sekretarice naručite kafu - kazao je Čanak i kao problem naveo nepoznavanje državnih finansija i sistema odlučivanja.

- Vi ne znate gde da tražite ni koliko je zemlja dužna, ni koliko je zadužena. I onda ćete tražiti pomoć od ljudi koji će se naglo ponuditi da pomognu - rekao je Čanak.

Kako je dodao, upravo bi takvi ljudi mogli da steknu veliki uticaj nad novim nosiocima vlasti.