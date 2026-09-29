"STUDENTSKA LISTA NEMA BAŠ VEZE SA STUDENTIMA" Čanak o kadriranju blokadera: Iza toga stoje neki drugi ljudi (VIDEO)
- Studentska lista odavno nema mnogo veze sa studentima i iza nje stoje drugi ljudi
- Stvaranje animoziteta prema strankama je greška jer se višestranačko društvo ne gradi njihovim uništavanjem
Bivši čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak ocenio je da Studentska lista odavno nema baš previše veze sa studentima, kao i da iza te političke grupacije stoje neki drugi ljudi.
Čanak je to rekao odgovarajući na pitanja autora i voditelja podkasta Borisa Breze o sastavu Studentske liste, ljudima koji se na njoj nalaze i njihovoj sposobnosti da, u slučaju izborne pobede, preuzmu upravljanje državom.
Brezo je u razgovoru podsetio na pojedine javne nastupe kandidata sa liste i upitao Čanka da li je ona „istinska alternativa“ i šta bi se dogodilo ukoliko bi osvojila vlast.
- Ja se nisam udubljivao u Studentsku listu. Mislim da to odavno nema baš previše veze sa studentima. Tu iza toga stoji jedan broj nekih drugih ljudi o kojima ne bih sada da uopšte načinjem temu - rekao je Čanak.
On je kao jedan od glavnih problema naveo i stvaranje animoziteta prema političkim strankama.
- Ja lično mislim da je tu najveća greška to što je napravljen animozitet prema strankama. I šta god ja mislio o strankama, a ne mislim ništa dobro o ovima koje su na političkoj sceni, ne možete praviti višestranačko društvo time što ćete uništiti sve stranke - naveo je Čanak.
Prema njegovim rečima, stranke koje prestanu da učestvuju u parlamentarnom životu vremenom gube političku snagu i kako je naveo, "prosto će se osušiti i nestati“.
Čanak je posebno govorio o razlici između pobede na izborima i stvarnog preuzimanja odgovornosti za upravljanje državom, ocenjujući da političko neiskustvo može predstavljati ozbiljan problem. On je ukazao da se u državnoj administraciji nalaze ljudi koji su u sistemu godinama ili decenijama i koji, kako je naveo, poznaju način na koji institucije funkcionišu daleko bolje od političkih novajlija.
- Ljudi koji su u aparatu vlasti su tu već decenijama. Oni znaju svaki trik, a vi ne znate ni kako se okreće broj telefona da od sekretarice naručite kafu - kazao je Čanak i kao problem naveo nepoznavanje državnih finansija i sistema odlučivanja.
- Vi ne znate gde da tražite ni koliko je zemlja dužna, ni koliko je zadužena. I onda ćete tražiti pomoć od ljudi koji će se naglo ponuditi da pomognu - rekao je Čanak.
Kako je dodao, upravo bi takvi ljudi mogli da steknu veliki uticaj nad novim nosiocima vlasti.
- To su ljudi koje vi nećete moći ni da kontrolišete, ni da proveravate - upozorio je.