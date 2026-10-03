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Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, ističe 4. oktobra u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra.

Za vanredne parlamentarne izbore, Republička izborna komisija (RIK) do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna, "Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta".u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista sedam ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja nozi naziv ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija''.

Druga proglašena izborna lista je "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije.

Kao treća je proglašena izborna lista "Studentska lista - Studenti pobeđuju", a četvrta je lista koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i Crnogorske demokratske partije (CDP) pod nazivom "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP" koja ima status manjinske liste.

Kao peta je proglašena izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja na izborima, učestvuje takođe kao lista nacionalne manjine, status manjinske liste ima i izborna lista Stranke pravde i pomiranja (SPP) koja nosi naziv "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje".

Sedma je izborna lista "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", koja će na izborima, takođe, učestvovati kao lista nacionalne manjine.

Osma proglašena je izborna lista koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti koja nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski" , a pod rednim brojem devet je izborna lista "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje".

Pod rednim brojem 10 je izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA), a lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine ,a iza nje sledi izborna lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK".

Pod rednim brojem 12. je izborna lista "Liberalno zelena stranka - za slobodnu i čistiju Srbiju" , dok je trinaesta izborna lista "Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja- Građanska stranka Grka Srbije", koja ima status manjinske liste.

Redni broj 14. ima izborna lista "Stranka rusko-srpskog jedinstva- Rusi i Srbi braća zauvek" i ova stranka ima status manjinske liste.

Pod rednim brojem 15. je izborna lista "Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije", za koju je dostavljeno 10.007 pravno valjanih potpisa podrške.