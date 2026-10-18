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Strahinja Simović, nekadašnji predsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke i jedan od najbližih saradnika Bojana Pajtića, sive eminencije blokaderskog pokreta i profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, prema prethodno objavljenim prepiskama, jasno je davao uputstva blokaderu Aleksandru Smiešku sa Poljoprivrednog fakulteta, dok su sada u javnosti isplivale i prepiske Nikole Stojanovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kako da se vrši obuka za kontrole, kao i na čemu da insistiraju blokaderi u javnim nastupima.

Foto: Kurir

Naime, iz prepiski se nesumnjivo zaključuje da je i blokader Stojanović bio na direktnoj vezi sa Pajtićevim saradnicima, sa kojima je organizovao obuke za Student u svakom selu - SUSS, kao i materijal za uputstva za dijalog liste.

Foto: Kurir

Takođe, iz prepiski se vidi da su blokaderi uzurpirali mesnu zajednicu Liman 1 u ul. Drage Spasić u Novom Sadu, gde im je Simović držao predavanja i obuke.

Foto: Kurir

Reč je o najnovijoj u seriji prepiski koje su isplivale u prethodnih 5-6 dana a iz kojih se jasno vidi da je Pajtić glavna figura koja stoji iza blokaderskog pokreta čiji je cilj da uruši Srbiju iznutra.

Štaviše, Pajtić nije samo puki ili jedan od učesnika blokaderskih aktivnosti, već centralna blokaderska figura koja stoji u samom centru iniciranja, planiranja i koordinacije pokušaja obojene revolucije, čije su instrukcije njegovi bliski "žuti" saradnici i poslušnici dalje prosleđivale na realizaciju navodno spontano nastalim studentskim "plenumima" i zborovima građana.

Serija ekskluzivnih saznanja sadrži i ključne dokaze koji potvrđuju da je Pajtić lično slao instrukcije najlojalnijim saradnicima - na dalje prosleđivanje i postupanje!

Naime, u javnost su isplivale poruke koje je Pajtić lično slao, a iz kojih se crno na belo vidi ko je u stvari dirigovao blokaderima dok su mnogi građani Srbije bili ubeđeni kako se, eto tako, sve spontano dešavalo.

Koliko su bili u zabludi govori upravo ta prepiska a reč je o neposrednom operativnom osmišljavanju i usmeravanju aktivnosti, tako što je Pajtić lično davao konkretne zadatke i instrukcije i potom kontrolisao njihovu realizaciju u praksi.

Mnogo toga iz sadržaja Pajtićevih instrukcija zaista se i događalo - to mogu da posvedoče svi ljudi koji su živeli u Srbiji prethodnih meseci.

Jedan od primera - "16 minuta tišine"

Jedan od primera je akcija "16 minuta tišine", koja se i danas sprovodi na pojedinim raskrsnicama i ulicama u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, a čija uloga je u Pajtićevim planovima bila da preraste u "permanentne blokade" ne samo saobraćajnica, nego i bolnica, fakulteta, škola i drugih javnih ustanova.

Ko je Aleksandar Smieško

Štamparije pod kontrolom funkcionera bivšeg režima, koordinacija nastupa u medijima i tajne konsultacije o kontaktima sa stranim fondacijama - tako u praksi izgleda "studentski pokret" u Novom Sadu. Objavljujemo prepiske koje dokazuju da Aleksandar Smieško, blokader sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, sve ključne korake blokadera i odborničkih grupa usklađuje sa Strahinjom Simovićem, operativcem Bojana Pajtića za specijalne zadatke.

- Aleksandar Smieško je jedan od rukovodilaca Regionalnog izbornog štaba (RIŠ), takozvane studentske liste’. Smieško je na direktnoj je vezi i u koordinaciji aktivnosti sa najbližim saradnicima Bojana Pajtića, bivšeg predsednika DS, sa kojima je Pajtić održavao konspirativne sastanake i preko kojih je slao instrukcije plenumima - kaže sagovornik Kurira koji je našoj redakciji dostavio Smieškove prepiske.

Smieško je, kako pokazuju prepiske koje objavljujemo, u stalnom kontaktu sa Strahinjom Simovićem iz Novog Sada, nekadašnjim predsednikom Izvršnog odbora Demokratske stranke (inače, učesnikom tajnih sastanaka sa Pajtićem i Elezovicem, o kojima smo pisali). Smiešku je Pajtićeva grupa obezbeđivala štampanje propagandnog materijala za potrebe "studenata", posredstvom štamparija nad kojima ima kontrolu.

Kako je Pajtićev operativac slao instrukcije za pravljenje haosa tokom izbora

Prepiska do koje je došao Kurir pokazuje da je Aleksandar Smieško sprovodio naredbe Pajtićevih operativaca tokom lokalnih izbora u Kuli. U porukama se navodi da su 'mobilni timovi' trebalo da budu spremni ispred biračkih mesta, da zadrže one koji prave incidente i sve snime.

U prepisci do koje je došao Kurir, vidi se kako Pajtićev najbliži saradnik, instruiše "studente". Iz poruke se vidi sadržaj i ton, šta i kako da rade sa "mobilnim timovima" svojih pripadnika oko biračkih mesta, u vreme lokalnih izbora u Kuli.

"Neka mobilni tim (pojačani sa ljudima sa strane, ukoliko ih ima), ispred svih BM (biračkih mesta) budu spremni da uhvate debile, ukoliko budu razbijali kutije na biračkim mestima. Svakog ko pokuša da pobegne sa BM, ako mogu neka zaustave, zadrže i obavezno sve snime - piše u poruci koju je Pajtićev operativac poslao studentu blokaderu sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Aleksandru Smiešku.