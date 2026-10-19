- Slobodan je metalostrugar i još povremeno radi. Njihova ćerka, nastavnica engleskog jezika, nalazi se na 75. mestu Studentske liste. Kada je reč o politici, njihovi stavovi se razlikuju. Uvek smo imali sluha i razumevanja za tuđa opredeljenja, iako sa druge strane često nije bilo iste spremnosti. Nastavićemo da poštujemo pravo svakog čoveka na sopstveni izbor i da razgovaramo i kada se ne slažemo, jer budućnost Srbije mora da nam bude važnija od političkih razlika - naveo je Pavlović na Instagramu.