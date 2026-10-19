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Student Medicinskog fakulteta Miloš Pavlović posetio je danas u Smederevu penzionere Miroslavu i Slobodana Đorđevića, koji Srpsku naprednu stranku podržavaju od osnivanja.

- Slobodan je metalostrugar i još povremeno radi. Njihova ćerka, nastavnica engleskog jezika, nalazi se na 75. mestu Studentske liste. Kada je reč o politici, njihovi stavovi se razlikuju. Uvek smo imali sluha i razumevanja za tuđa opredeljenja, iako sa druge strane često nije bilo iste spremnosti. Nastavićemo da poštujemo pravo svakog čoveka na sopstveni izbor i da razgovaramo i kada se ne slažemo, jer budućnost Srbije mora da nam bude važnija od političkih razlika - naveo je Pavlović na Instagramu.

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