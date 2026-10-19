V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu profesora Olivera Toškovića, psihologa i kandidata na Studentskoj listi , koji je u emisiji "Urtisak nedelje" za Srbe koji žive na području Kosova i Metohije rekao da su - "građani Kosova"!

- Predstavnici Studentske liste su ranije izjavili da je za njih status Kosova i Metohije "stvar pregovora", a istina je da je za njih tzv. Kosovo država! Eto zašto ih podržava Aljbin Kurti i poziva, preko Rašića i Šaipa Kamberija da se glasa za njih. Eto zašto ih podržava Ginter Felinger koji kaže da će se do poslednjeg dana boriti da pobedi Studentska lista. Eto zašto ih podržavaju Picula, Irena Joveva, Šider, Prebilič i svi ostali lobisti Prištine. "Građani Kosova"?!?!? Sramota - navela je Brnabićeva na Iksu.