Slušaj vest

V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu profesora Olivera Toškovića, psihologa i kandidata na Studentskoj listi, koji je u emisiji "Urtisak nedelje" za Srbe koji žive na području Kosova i Metohije rekao da su - "građani Kosova"!

- Predstavnici Studentske liste su ranije izjavili da je za njih status Kosova i Metohije "stvar pregovora", a istina je da je za njih tzv. Kosovo država! Eto zašto ih podržava Aljbin Kurti i poziva, preko Rašića i Šaipa Kamberija da se glasa za njih. Eto zašto ih podržava Ginter Felinger koji kaže da će se do poslednjeg dana boriti da pobedi Studentska lista. Eto zašto ih podržavaju Picula, Irena Joveva, Šider, Prebilič i svi ostali lobisti Prištine. "Građani Kosova"?!?!? Sramota - navela je Brnabićeva na Iksu.

Ne propustitePolitika"PAMET U GLAVU, SVE SU NAM REKLI" Brnabić ukazala "da sutra ne bude zabune": Za Studentsku listu Srbija nije država, već "entitet"?!
Ana Brnabić 2.jpg
PolitikaDRŽAVA DALA 33 MILIONA EVRA STUDENTIMA, A ONI IM PODIGLI ŠKOLARINE! Brnabić otkrila ko zaista stoji uz mlade: Studenti morali sami da jure svoj novac VIDEO
Siniša Mali Ana Brnabić (11).png
Politika"STUDENTSKU LISTU PODRŽAO JE LIČNO ALJBIN KURTI" Brnabićeva odgovorila Studentskoj listi koja tvrdi da neće prodati KiM: "Dragi građani, OVO treba da znate..."
sns_kzn_11102026_0006.JPG
Politika"OVO JE DEO SISTEMATSKOG PLANA ALJBINA KURTIJA DA ETNIČKI OČISTI KiM OD SRBA" Brnabićeva o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića: Mi nećemo ćutati!
Screenshot 2026-08-13 091704.png