Vučić je poručio da neće biti nikakvih ustupaka kada je reč o zaštiti izborne volje naroda, naglašavajući da svaki glas mora biti sačuvan i da se rezultati izbora ne smeju dovoditi u pitanje nezakonitim postupcima.

- Nećemo da uradimo ama baš ništa, osim što vam nećemo dozvoliti da ukradete izbornu volju naroda. Nećemo vam dati da kradete džakove, nećemo vam dati da kradete zapisnike, nećemo vam dati da ukradete i jedan jedini glas u Srbiji. To je sve što imam da im kažem, poručio je Vučić.