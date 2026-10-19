Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, u okviru izborne kampanje uputio je jasnu poruku povodom predstojećih izbora, ističući da neće dozvoliti bilo kakve pokušaje izborne krađe i prekrajanja volje građana.

Vučić je poručio da neće biti nikakvih ustupaka kada je reč o zaštiti izborne volje naroda, naglašavajući da svaki glas mora biti sačuvan i da se rezultati izbora ne smeju dovoditi u pitanje nezakonitim postupcima.

- Nećemo da uradimo ama baš ništa, osim što vam nećemo dozvoliti da ukradete izbornu volju naroda. Nećemo vam dati da kradete džakove, nećemo vam dati da kradete zapisnike, nećemo vam dati da ukradete i jedan jedini glas u Srbiji. To je sve što imam da im kažem, poručio je Vučić.

Ne propustitePolitika"PAMET U GLAVU, SVE SU NAM REKLI" Brnabić ukazala "da sutra ne bude zabune": Za Studentsku listu Srbija nije država, već "entitet"?!
Ana Brnabić 2.jpg
PolitikaPUTNO BLAGO! VUČIĆ REZULTATIMA MENJAO SRBIJU: Za 14 godina izgrađeno 686 kilometara auto-puteva i 240 km brzih pruga
0301 News1 Ilija Ilic.jpg
PolitikaODMAH POSLE IZBORA KOD NJIH ĆE IZBITI TAKAV HAOS! Vučić otkrio šta čeka studentsku listu posle 25. oktobra - Neki će u novi DS, neki u Đokićevu stranku
Aleksandar Vučić Ilija Srdanović
PolitikaJugović i Čotrić: Nedopustivi napadi na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu u završnici kampanje
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Kruševac SNS skup