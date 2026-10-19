Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov potpisala je danas sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Bojanom Vipotnikom Sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Republike Srbije i Republike Srpske - Prekogranično područje "Tara - Drina", saopštilo je ministarstvo.

"Mi smo isti narod. Na tom čvrstom temelju krenula je i naša saradnja iz oblasti zaštite životne sredine, a stvari idu otprilike ovako: Drina nas povezuje, a priroda koju delimo nas obavezuje i tako je sve ovo i počelo. Da bismo danas stajali na ovom mestu, prvi put na ovako važnom zadatku, morali smo prvo da imamo san", rekla je Pavkov.