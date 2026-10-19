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Objavljene su i tačne trasa većine budućih EXPO linija, kao i koji prevoznici koji će držati ove linije.

MAPE EXPO linija

Trasa linije EXPO 2: Beograd na vodi, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića, Paštrovićeva, Požeška, Trgovačka, Ibarski put, petlja Orlovača, Obilaznica oko Beograda, Nova 3, Nova 1, interna saobračajnica, Nova 4, Nova 3, Nova 8, okretnica EXPO.

Prvi polazak ka Ekspu bio bi u 4.45 sati, a poslednji polazak iz pravca Ekspa pola sata posle ponoći (petkom i subotom u 1.30 sati. Na liniji će biti angažovano 14 autobusa, a interval polazaka u špicevima biće na oko 10 minuta.

Trasa linije EXPO 3: Borča 3, Bele Bartoka, Bratstva i jedinstva, Zrenjaninski put, Severna tangenta, Pupinov most, Cara Dušana, Banatska, Ugrinovačka, Ivićeva, Tošin bunar, Studentska, Partizanske avijacije, Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinka, Vojvođanska, Trg Zorana Đinđića, Nova 4, interna saobraćajnica, Nova 1, Nova 8, okretnica EXPO.

Prvi polazak ka Ekspu bio bi u 4.40 časova, a poslednji iz pravca Ekspa pola sata iza ponoći (petkom i subotom u 1.30 sati). Na liniji će biti angažovano 24 autobusa, a interval polazaka u špicu biće na 8 minuta. Kako je napomenuto, ova linija će do 30. aprila 2027. polaziti sa terminusa Zemun/Bačka.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Trasa linije EXPO 4: Vukov spomenik, Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona, Francuska, Makedonska, Dečanska, Terazijski tunel, Zeleni venac, Brankova, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, A2, Nova 4, Nova 2, Nova 1, Nova 8, terminus EXPO.

Prvi polazak ka Ekspu biće u 4.45 sati, a poslednji iz pravca Ekspa u isto vreme kao i za prethodne dve linije. Na liniji će biti angažovano 14 autobusa, a u špicu oni će polaziti na 11 minuta.

Linija EXPO 5: Ustanička, Kruševačka, Jovana Subotića, Stefana Prvovenčanog, Bulevar Franše d'Eperea, Gazela, Bulevar Arsenija Čarnojevića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, A2, Nova 4, Nova 2, Nova 1, Nova 8, terminus EXPO.

I na ovoj liniji prvi polasci ka Ekspu biće u 4.45 sati, a poslednji iz pravca Ekspa 35 minuta posle ponoći (petkom i subotom u 1.20 časova). Na liniji će biti 15 vozila, a interval polazaka u špicu biće na 8-9 minuta.

Ove četiri linije biće deo prve faze EXPO linija koja će biti na snazi od 1. novembra do 31. marta naredne godine, ali navedena vremena i intervali polazaka, kao i broj angažovanih autobusa, kako je napomenuto, primenjivaće se u toku faze 3, odnosno od 1. maja do 31. avgusta sledeće godine.

Ovim linijama u drugoj fazi, koja će biti na snazi od 1. do 30. aprila 2027, biće dodate i linije Ekspo 1 i fider linija 1. U trećoj fazi, u vreme održavanja Ekspa, uz navedene, biće uvedene i Ekspo linije 6 i 7 i fider linije 2 i 3.

Većinu ovih linija držaće GSP Beograd, a reč je o linijama Ekspo 1, Ekspo 4, Ekspo 6, Ekspo 7, kao i sve tri fider linije. Sa druge strane linije Ekspo 2, Ekspo 3, kao i Ekspo 5 držaće ASP Strela. Strela će tako upravljati trima linijama od ukupno četiri linije na kojima će biti angažovano i najviše vozila.