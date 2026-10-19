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Obeležavanje 216. godišnjice Boja na Loznici, jedne od najznačajnijih srpskih pobeda u Prvom srpskom ustanku, biće upriličeno sutra, na mestu gde je pre više od dva veka grad branjen od Turaka, saopšteno je iz lozničkog Centra za kulturu "Vuk Karadžić".

Program će biti održan u porti Pokrovske crkve, pored kapele gde se nalazi grob vojvode Antonija Ante Bogićevića koji je komandovao odbranom grada u vreme dvanaestodnevne opsade.

Foto: Kurir/T.Ilić

Posle verskog obreda vence će položiti predstavnici gradske uprave i Centra za kulturu "Vuk Karadžić", o značajnom događaju iz srpske istorije govoriće predstavnik Grada i kustos istoričar Stefan Vilić iz Centra za kulturu, a predviđen je i prigodan umetnički program.

Podsetimo, pod komandom Bogićevića grad je branilo 1.200 ustanika, a Loznicu je napao Ali-paša Vidajić sa 30.000, po nekima 40.000

vojnika. Presudna bitka vođena je 5. i 6. oktobra, po starom, odnosno 17. i 18. po novom kalendaru, na Tičar polju. Čuvene dane borbe iz 1810. godine u pesmi "Boj na Loznici" opevao je poznati guslar Filip Višnjić.

O velikom boju danas svedoče ostaci šanca, kapela pored crkve u kojoj su sahranjene kosti Ante Bogićevića, njegova bista ispred istoimene osnovne škole kao i spomenik Višnjiću u porti Pokrovske crkve. Loznički šanac je podignut u prvoj polovini 1807, tri godine pre opsade i do danas je ostao najočuvaniji istorijski lokalitet tog tipa u Srbiji.

Obeležavanje godišnjice organizuju Grad Loznica, Crkvena opština loznička i Centar za kulturu.