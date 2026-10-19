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Predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas u Hali "Borac" u Čačku.

Na skupu će govoriti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

Predizborni skup liste "Ujedinjena Srbija" u Čačku Foto: RINA

Hala "Borac" uveliko je puna i dva sata pre početka skupa, a slično je i sa svim okolnim ulicama gde nema igla gde da padne.

Na hiljade ljudi već od popodnevnih sati čeka dolazak Aleksandra Vučića.

Kurir.rs

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