Politika
HALA "BORAC" U ČAČKU PREPUNA, NA HILJADE LJUDI ČEKA VUČIĆA: Skup liste "Ujedinjena Srbija", fantastična atmosfera u gradu na Moravi (FOTO)
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Predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas u Hali "Borac" u Čačku.
Na skupu će govoriti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".
Predizborni skup liste "Ujedinjena Srbija" u Čačku Foto: RINA
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Hala "Borac" uveliko je puna i dva sata pre početka skupa, a slično je i sa svim okolnim ulicama gde nema igla gde da padne.
Na hiljade ljudi već od popodnevnih sati čeka dolazak Aleksandra Vučića.
Kurir.rs
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