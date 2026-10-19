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Televizija N1 danas je defitivno pokazala svoje pravo lice, kada je zabranila nosiocu liste Ujedinjena Srbija Aleksandru Vučiću da u terminu koji je dogovoren predstavi listu koja nosi njegovo ime!

Najnoviji potez televizije koja sebe na sva usta zove demokratskom je ustvari pravi primer nacizma i segregacije koju svet nije video.

Ova zabrana je samo nastavak brutalnog žigosanja jednog čoveka koga na toj istoj televiziji već 10 godina najstrašnije napadaju i satanizuju njega i njegovu porodicu. A sad su smislili i novi udar na njega, a to je zabrana obraćanja koja mu po zakonu pripada.

Ovakve stvari se političkim protivnicima nisu dešavale ni u nacističkoj Nemačkoj.

Poslušajte kako je tekao razgovor članice Predsedništva Srpske napredne stranke Vladanke Malović i direktora vesti N1 Branislava Šovljanskog:

00:59 N1 zabranio Vučiću da predstavlja listu koja nosi njegovo ime Izvor: Kurir

Branislav Šovljanski: Slušam.

Vladanka Malović: Da se čujemo povodom debate, predstavljanje naše... u stvari predstavljanje naše liste u terminu koji ste odredili za nas, sreda, 20 časova. Samo da vas obavestim da će predstavnik naše liste biti Aleksandar Vučić.

Branislav Šovljanski: Pa ja sam rekao da to nije opcija i da je to stav redakcije, tako da ako ne možete da nam pošaljete nekog drugog onda toga neće ni biti.

Vladanka Malović: Znači stav redakcije N1 jeste da je Aleksandar Vučić nepoželjan na N1 televiziji?

Branislav Šovljanski: Rekao sam vam da možemo da to organizujemo posle izbora u sledećoj nedelji kao intervju, prvi put posle toliko godina, ali da u ovom trenutku to ne možemo da uradimo...

Vladanka Malović: Ja vas ponovo pitam, da li je stav redakcije N1 da je Aleksandar Vučić... da je Aleksandar Vučić nepoželjan da dođe da predstavlja listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija u terminu koji ste vi odredili za našu listu, u sredu u 20 časova?

Branislav Šovljanski: Vladanka, sve sam vam rekao, ne moram da ponavljam sve.