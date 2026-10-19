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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostovao je na televiziji Lav plus.

Prethodno je televizija N1 zabranila nosiocu liste Ujedinjena Srbija Aleksandru Vučiću da u terminu koji je dogovoren predstavi listu koja nosi njegovo ime!

- Nikada se ovo u Srbiji nije dogodilo od 90-te. Oni ovde kažu: "Sa liste Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija, mogu svi. " Mogu svi oko 3. 500 kandidata sa svih 18, koliko već ima lista. Nisu sve pune, zato sam rekao oko 3. 500 kandidata. Svi mogu, jedan od 3. 500 ne može. Tom jednom je zabranjeno. To je, ja mislim, bio slučaj. Moguće je u komunizmu da se nešto tako događalo i naravno u nacizmu, tamo od '33. do '38. otprilike. Tada su se ovakve stvari dešavale. I da izdvoje jednog čoveka na stranu, što je ovo dodatna dehumanizacija, i što je ovo pokazuju: "Taj nije čovek i on ne može da dođe. " Zamislite tu vrstu, tu dozu drskosti, besmisla, da vi kažete: "Može da dođe bilo ko da predstavlja Aleksandra Vučića, ali ne može da dođe Aleksandar Vučić da predstavi sebe i svoj program." I postavlja se samo jedno dodatno pitanje na sve to. To je trebalo da traje 24 minuta, samo. Uplašili su se za 24 minuta. Pa zašto mi niste sasuli u lice sve te silne laži koje ste puštali u etar prethodnih 10 godina, u ta 24 minuta? Je l' moguće da ste se uplašili jednog, jedinog čoveka koji je samo mogao da vam odgovori na sve to u svega 24 minuta? To je bez blama, on zna da razgovara sa zvaničnicom vaše stranke. Ne samo to, oni su to potvrdili i svojim saopštenjem. Oni se time hvale. To je, neću da ulazim u pogrešnu priču, da je to njima potrebno da bi se odbranili od ovih drugih, da bi pokazali da su pravoverni i tako dalje. Ne interesuje me to. Ovo samo pokazuje kakvo su nam društvo napravili.

- Ja sam nekada mislio za onog Stojana Markovića da je "normalan" čovek. Znate, kada sam video, kada sam shvatio da je đavo odneo šalu, kada se on pojavio, kaže: "Pa zamislite gradonačelnika koji je izborima izglasao nepoverenje, studenti su mu rekli da nemaju poverenje", on još nije otišao, nego je napustio zgradu. I vi tad shvatite da s čovekom nešto nije u redu u glavi. I nema više, nema tu dalje. I to, to je ono što su oni radili, ali ovo je nešto što vam pokazuje na šta su sve spremni. I sad vam je, meni je bar jasno, uh, šta bi radili i meni i mojoj porodici, ali ovo će me samo dodatno motivisati i boriću se još snažnije protiv njih. I ovo je, ovo će, videćete, ljude da razbesni. Bukvalno da razbesni. Ništa neće ljude da razbesni kao ovo. Ovo je čisti fašizam. Ovo je nepatvoreni fašizam. Nepatvoreni fašizam, dakle, u svakom smislu. Cenzura je mala reč za ovo. Ovo nije cenzura. Cenzura je kada vi nekome nešto ne dozvolite. A ovde vi kažete: "Mi smo profesionalni i objektivni mediji, ali taj čovek ne može. " To je direktno ad personam dehumanizacija, predstavljanje nekoga kao nečoveka, kao nepodobnog da bude gost. I još, zamislite, kažu: "Pa može, ali posle izbora. " To je. A šta to znači? Oni se nadaju nečemu da. .. oni se, naravno, nadaju da neće biti ni posle izbora. Potpuno je svejedno da li se nadaju pre ili posle izbora. I pri tome, nemojte da zaboravite da sam ja odgovorio na nekih 4. 500 njihovih pitanja sve ove godine, i da su ta njihova pitanja, koja nisu pitanja, već prljave konstatacije, uvek bile, išle i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I da nikada im nisam napravio problem. Da uđu bilo gde. Da bilo kome sebe predstave kao ozbiljnog, profesionalnog, objektivnog. Da, osetio sam se kao neko kome su stavili žutu traku. Jedan jedini čovek, i ponosan sam na to. Ponosan sam na to. Ja sam jedini čovek koji je zabranjen u Srbiji, i to zvaničnim saopštenjem jedne kuće koju vodi nekakav evropski tip, neki Vargas ili tako nekako mu je ime, baš zanimljivo.

- Vladika Nikola je svoj prvi episkopski mandat započeo 1919. godine, posle Prvog svetskog rata, baš u Čačku. Ovde je obnovio mnoge urušene manastire u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, uradio mnogo za čačanski kraj, a lideri studentske liste su nam saopštili da je vladika Nikolaj nacista kao Alojzije Stepinac. I ja mislim da svaki čovek u Čačku dobro zna da ne želi da njegova deca od takvih studentskih lidera i od njihovog, iz njihovog obrazovnog sistema na takav način uče istoriju o vladiki Nikolaju. I ne zaboravite, njihov studentski lider je i za ono što se 2014. dešavalo, kada su stigle mošti vladike Nikolaja u Čačak na nekoliko dana, on je govorio o nekakvom besmislenom seljenju kostiju i tako dalje. Ne zna razliku između kostiju i moštiju. Ali takvi ljudi da nam vaspitavaju i da nam pri tome ti ljudi još govore da su "pravoslavni Srbi" i tako dalje, to ja ne mogu da razumem. A sa druge strane, ta koalicija sa Kamberijem, inače ostrašćenim separatistom, najprljavijim igračem Aljbina Kurtija, najpokvarenijim i najprljavijim. Pa danas je Nataša Kandić podržala, javno! Pa Ginter Felinger! Najgori, najgori ološ koji postoji u Evropi. I on je odbio duel sa vama, ono što kaže, face to face. Pa naravno da je odbio, onda je izmišlio da ide na grob Zorana Đinđića. Nisam ja nekrofil da držim duele na nečijem groblju, grobu ili ne znam šta. Svi su bolesni. Podržali su i Ginter Felinger, koji hoće rušenje spomenika Milici Rakić, podržala ih je Nataša Kandić, svim srcem. Pa nema problema, ljudi, evo, glasajte za listu koju podržava Nataša Kandić, Ginter Felinger, i koju podržava odnosno koju vodi, ne podržava, već koju vodi studentski lider koji kaže da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac.

- Ja sam zahvalan i predsedniku premijeru Ficu i predsedniku Putinu, zahvalan predsedniku Siju uvek za sve i mnogim drugim svetskim liderima. Hvala i Narendri Modiju za ono što je rekao, verujem da će ljudi u Srbiji umeti to da prepoznaju.