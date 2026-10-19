Slušaj vest

Danas od 17.40 časova na Kurir televiziji emitovana je specijalna emisija posvećena predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Čačku. U okviru uživo prenosa sa lica mesta izveštavaju reporteri Olga Tomić i Nebojša Dobrić, dok voditeljka i urednica Silvija Slamnig sa gostima u studiju do 20.00 časova analizira ključne poruke sa ovog skupa.

Gosti u studiju biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B

Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas

Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost

Livija Pavićević, funckioner SNS

Teodora Pešić, Centar za društvenu stabilnost

Zoran Anđelković, Centar za mir i toleranciju

Dve diametralno suprotne vizije Srbije

Nakon veličanstvenog narodnog skupa i obraćanja Aleksandra Vučića u prepunoj hali, funkcionerka SNS Livija Pavićević istakla je da je u pitanju ključni momenat za zaštitu državnih interesa.

- Ljude motiviše ono što je najvažnije, a to je odbrana Srbije. U ovom trenutku se više zaista ne radi o dnevnim politikama, već o tome da je neko apsolutno rešio da uništava Srbiju, što je narod i te kako prepoznao. Niko više ne može da stavi zavesu i propagira priču kako su to zloupotrebljena deca i studenti, s ciljem da pojedinci na mala vrata ponovo dođu na vlast. U poslednje vreme su pale maske i dobro znamo da su to ljudi iz bivše vlasti koji su uništavali zemlju od 2000. do 2012. godine.

Nastavljajući analizu političke scene i izborne ponude, Pavićevićeva se osvrnula na jasnu razliku između razvojne politike koju nudi vladajuća koalicija i opstrukcija koje dolaze iz pojedinih medijskih krugova, objašnjavajući ujedno i pozadinu cenzure na N1.

Livija Pavićević, funckionerka SNS-a Foto: Kurir Televizija

- Kada podvučemo crtu, potpuno objektivno vidimo dve diametralno suprotne slike. S jedne strane je ujedinjena Srbija koja ima svoj plan i program i koja građanima na svakom skupu jasno predstavlja korake za budućnost, nudeći izvesnost, sigurnost i stabilnost. Upravo je to razlog zašto na N1 nisu želeli da Aleksandar Vučić dođe u njihov program i da argumentovano, činjenicama i rezultatima, predstavi sve što je urađeno i što će tek biti urađeno. Međutim, ne mogu da ga ućutkaju, jer on na svakom skupu glasno poručuje kakav standard i politiku nudimo.

Prema njenim rečima, alternativa koja se nudi narodu donosi potpunu neizvesnost i povratak na stare ekonomske recepte.

- S druge strane imamo potpunu maglu i neizvesnost. Ne znamo ni ko im je kandidat za premijera - pretpostavljamo da je to Šoškić, koji je jedini bar izneo kakav-takav program u kom najavljuje smanjenje plata i penzija i devalvaciju dinara, pa građani vrlo dobro znaju u kom bi to pravcu vodilo - poručila je Pavićević.

Otvorena diskriminacija i cenzura umesto demokratije

Odlukom da zabrani gostovanje nosiocu liste ’Ujedinjena Srbija’, u terminu koji je već bio namenjen predizbornom predstavljanju, televizija N1 je u potpunosti skinula masku. Potez medija koji se javno zaklinje u demokratske vrednosti i slobodu govora zapravo je najbolji primer medisjke segregacije i cenzure bez presedana.

- Ova stvar je, po meni, nezabeležena u istoriji novinarstva, televizije i izbora - ne znam ni kako bih je tačno nazvao. S druge strane, drago mi je što se sve dogodilo, jer je do kraja ogoljeno ko je ko, šta predstavlja i kako radi N1. Da ukratko objasnimo: televizija N1 je pozvala političke subjekte koji učestvuju na izborima da predstave svoj program, a listi ’Ujedinjena Srbija’ dodeljen je termin u sredu u 20 časova, odnosno prekosutra, i poziv je upućen njihovom štabu - započeo je Kašanski i dodao:

02:12 Kašanski u Kurir specijalu o N1: "Ovo je skandal nezabeležen u istoriji novinarstva!" Izvor: Kurir televizija

- Međutim, gospođa Vladanka iz Srpske napredne stranke pozvala je urednika Šovljanskog kako bi ga obavestila da će u tom terminu doći lično Aleksandar Vučić. On je to odbio, uz obrazloženje da Vučić može doći tek posle izbora, pošto se do sada nije odazivao na pozive. Jasno vam je da su maske konačno pale i smatram da sve ovo što se dogodilo uopšte nije loše. Sada će se i sami gledaoci televizije N1 zapitati kako je moguće da nekoga zvanično pozovete u goste, a da se potom prema njemu tako ponašate.

01:34 VELIKI SKUP "UJEDINJENE SRBIJE" U ČAČKU: Hala "Borac" prepuna, na hiljade ljudi čeka Vučića Izvor: Kurir televizija

Udari na nosioca liste kao metod slamanja države

Takođe je i Teodora Pešić iznela je oštru analizu uloge i finansijske pozadine medijskih kuća koje predvode ovu kampanju, gde je najpre podsetila na formalno-pravni status ovih televizija, naglasivši da je njihovo delovanje podređeno interesima van granica naše zemlje.

- Ja slobodno mogu da kažem da su to mediji nezavisni, ali samo nezavisni od ove države, a zavisni od stranog kapitala i novca, i regulative gde su, u stvari, regulisani u Luksemburgu. Ti mediji, od kada su formirani, N1 i Nova S su, u stvari, jedan totalni antidržavni element. Jedni mediji koji propagiraju vesti i narative koji za cilj imaju destabilizaciju ove države - izjavila je Pešić.

Teodora Pešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Objašnjavajući motive i političku pozadinu svakodnevnih napada, Pešićeva je istakla da cenzura i medijska blokada nisu slučajnost, već direktan udar na stabilnost i suverenitet. Prema njenim rečima, metak usmeren ka političkom autoritetu zapravo je udar na same temelje samostalne politike.

- Ovakav odnos prema nosiocu liste Aleksandru Vučiću, isključivo je zato što je on personifikacija i personalizacija jake i suverene Srbije. Oni udarom na njega udaraju na ovu državu - poručila je Pešić.

Višegodišnji inženjering i kriminalizacija

Analizirajući kontinuitet i krajnje domete medijske propagande koja prati ulične pritiske i pokušaje destabilizacije, predstavnica Centra za društvenu stabilnost ukazala je na metode kojima se godinama usmerava javno mnenje. Ona je zaključila da se iza izbornih blokada krije dugotrajan proces sa jasnim ciljem.

- Zato oni 14 godina unazad i vrše kriminalizaciju, i vrše dehumanizaciju, i žele od tog čoveka da načine monstruma - zaključila je Teodora Pešić.

Strah od istine i propast uličnog scenarija

Nakon analize same hronologije događaja, novinarka i urednica Sanja Purić ukazala je na širu političku pozadinu i motivaciju koja stoji iza ovakve blokade, naglasivši da je izostanak reakcije zapravo očekivan jer se radi o već prepoznatljivom rukopisu.

- Birači koji se lome u ovoj poslednjoj nedelji kampanje shvatili su da je jedino što ta takozvana studentska lista ima da ponudi - nasilje. Televizija N1 je počela toga da se plaši i da strahuje, pa im, naravno, uopšte ne ide u prilog da im se Aleksandar Vučić pojavi u programu. Njihova uređivačka politika je takva i tu je sve jasno. Oni vide svoju istinu i žive samo na društvenim mrežama - objasnila je Purić.

Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas Foto: Kurir Televizija

Narod prepoznaje rezultate na terenu

S druge strane, reakcije na terenu i izborne poruke poslate sa skupa u Čačku potvrdile su da medijski pritisci i pokušaji destabilizacije nemaju očekivani efekat među građanima, a Livija Pavićević, naglasila je da lista nosi jasnu stratešku orijentaciju i konkretna rešenja za državu, što prevazilazi dnevno-političke blokade.

- Aleksandar Vučić ima viziju, on ima politiku, on ima ideologiju, on ima program. I do 2030. i do 2035. godine konkretan program u svakom segmentu našeg društva. Da li da počnemo od zdravstva, školstva, infrastrukture, nacionalnih interesa, da ne govorimo o spoljnoj politici, o svemu - poručila je Pavićević.

Govoreći o odnosu prema javnosti i svakodnevnoj komunikaciji sa biračima, Pavićević je skrenula pažnju na to da pokušaji cenzure na pojedinim televizijama ne mogu da ponište ono što je urađeno u praksi.

- On je o svemu obavestio narod, on o svemu ima apsolutnu interakciju s narodom svakoga dana. To što oni neće da se to vidi na njihovoj televiziji, to ne znači da građani to ne znaju, nego da ne osećaju u svakodnevnom životu već godinama unazad - rekla je Pavićević i dodala:

- Sve to kako je on sveukupno svoju politiku isplanirao i propagirao i, na kraju krajeva, realizovao, to je nešto što su građani prepoznali. I građane više niko ne može da prevari.

01:28 "ALEKSANDAR VUČIĆ IMA VIZIJU, POLITIKU I PROGRAM" Livija Pavićević u Kurir specijalu o skupu "Ujedinjena Srbija" u Čačku: "Građani su njegov trud prepoznali" Izvor: Kurir televizija