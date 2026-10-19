Slušaj vest

V.d predsednika Srbije Ana Brnabić obratila se javnosti povodom informacije da je N1 zabranila Vučiću da u programu te televizije predstavi listu koja nosi njegovo ime.

Kako smo već objavili, televizija N1 danas je zabranila nosiocu liste Ujedinjena Srbija Aleksandru Vučiću da u terminu koji je dogovoren predstavi listu koja nosi njegovo ime!

- Ovo je nešto što na evropskom kontinentu nije moglo da bude viđeno, niti je tako nešto moglo da se čuje bilo kad od 30-ih godina prošlog veka, dakle vremena nacizma, potpune dehumanizacije ljudi, sprečavanja ljudi da govore, na kraju krajeva sprečavanja ljudi i da postoje. Televizija N1, u svoj svojoj, valjda, profesionalnosti i objektivnosti, je listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" zabranila da nosilac liste, prvi na toj listi, naš kandidat za predsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić, ne sme da gostuje na toj televiziji i da ne sme da predstavi svoj program, program liste koju predvodi, kao naš kandidat za predsednika Vlade Republike Srbije. Ovo je jednako tome da su mu stavili žutu traku na ruku i obeležili ga kao jedinog čoveka u ovoj čitavoj zemlji koji ne sme, valjda, da dobije svojih 20 minuta na toj kvazi profesionalnoj i objektivnoj televiziji.

- Svako može da se pojavi na N1, svako, svih 249, osim Aleksandra Vučića. Aleksandra Vučića se toliko plaše da on jedini ne može da dobije 24 minuta da predstavi program naše liste. A ako ne želimo da se povinujemo tim nacističkim metodama od strane urednika N1, onda ne moramo ni da predstavljamo našu listu. E, to vam je stav N1 i svih tih medija, koji se preko jedne decenije bave dehumanizacijom Aleksandra Vučića i njegove porodice.

- Jedini cilj N1 da njega predstave kao monstruma i da nikada, ali nikada ne dozvole njihovim gledaocima da oni vide da je on u stvari čovek, čovek koji se bori za Srbiju, koji živi za Srbiju, koji bolje od bilo koga drugog poznaje Srbiju u svakom segmentu. Televizija koja se preko jedne decenije bavi napadima na Aleksandra Vučića, uključujući i sve članove njegove porodice, televizija koja preko jedne decenije laže o Aleksandru Vučiću, smišlja afere, i ponoviću samo neke: Jovanjica, Sarajevo Safari, Zvučni top, da je ubica Cvijan i ostali za čiju smrt su ga direktno optuživali, koji govore da mu otac nije otac, da ne kažem o tome šta govore za njegovu majku, da mu je sin kriminalac, da mu je brat kriminalac, da mu je mlađi sin hologram, da mu ćerka živi u vili dok živi u studentskom domu, u sobi koju deli sa 4 ili 5 cimerki. Preko deceniju pričate to o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i onda u finišu izborne kampanje ne dozvolite da Aleksandar Vučić, ponavljam, kao nosilac naše liste i prvi na našoj listi i kandidat, naš kandidat za predsednika Vlade Republike Srbije, ne može na toj vajnoj televiziji da dobije ni manje ni više nego 24 minuta.

- Pa zar ga se toliko plašite? I onda date sramno saopštenje? Da ne može on, zato što vas je nazivao raznim imenima? Da vam ja kažem kako ste vi nazivali Aleksandra Vučića samo u jednoj vašoj emisiji? Da ne idemo ni afere, ni Jovanjica, ni Zvučni top, ni Sarajevo Safari, ni da je ubica, ni bilo šta drugo? U jednoj vašoj emisiji, dokumentarcu "Vladalac", 442 puta ste samo u tom, da kažemo, dokumentarcu, mada je to sve osim dokumentarca, pomenuli Aleksandra Vučića. Od toga 43 negativna epiteta. Destruktivan. Radioaktivan. Bolestan. Zao. Lažov. Toksičan. Neuračunljiv. Negativni vođa. Kontinuitet ludila. Prevarant. Vođa huligana. Politički defekt. Produkt zmijskog gnezda. To su samo neki od 43. I vi kažete Aleksandru Vučiću da vas je nekako nazivao, pa onda ne možete da mu dozvolite 24 minuta? E, to je pokazatelj, zaista, nečega čemu ova Srbija nije svedočila od početka višestranačja. I čemu Evropa nije svedočila od nacističke Nemačke. Ovo je N1 i ovo je pravo lice N1 i ovo je pravo lice čitave te grupacije. I ovo je ono što su radili preko jedne decenije. I ovo je ono čime su stavili tačku i dokazali sve ono što je Aleksandar Vučić pričao, a to je da je jedini njihov cilj dehumanizacija i da od tog čoveka naprave monstruma.

- I svako drugi sa naše liste, koji takođe nismo tamo gostovali preko deceniju i koji smo takođe sa potpunim pravom, kao što se sada vidi, nazivali tu televiziju i te medije imenima kojima smo ih nazivali, sve su dokazali sada da smo bili u pravu. Ali svi mi možemo da gostujemo na N1 i svi verovatno, građani Republike Srbije, svi, apsolutno svi, osim Aleksandra Vučića. Za vas je Aleksandar Vučić ono što su Jevreji bili u nacističkoj Nemačkoj, ono što su Srbi bili u ustaškoj NDH. E, tako vi tretirate Aleksandra Vučića, tako tretirate i njegovu porodicu. Ja želim još jednom da kažem građanima Republike Srbije, jasno i nedvosmisleno, kako stoje stvari, i da ćemo o ovome obavestiti sve nadležne institucije. Ne zato što mislimo da će neko da reaguje. Svako ko je želeo da vidi šta je N1 i šta su ostali mediji, mogao je to da vidi u proteklih 1 deceniju. Ali ovo što su sada uradili, time što su direktno zabranili jednom čoveku, samo jednom čoveku, da ima 24 minuta na jednom mediju koji preko deceniju širi laži i najgoru propagandu protiv njega i njegove porodice, zaista pokazuje do koje mere su oni došli i kakva bi bila Srbija ukoliko kojim slučajem na izborima u nedelju, 25. oktobra, pobedi ta njihova, njihov miljenik, oni koji ih podržavaju bezuslovno, studentska lista. Kako bi izgledala ta Srbija i kako bi u toj Srbiji živeo Aleksandar Vučić ili njegova porodica na prvom mestu, a onda kako bi živeli i svi oni koji se usude da kažu istinu i koji su dovoljno hrabri da istupaju i da govore ono što oni, kao kvazi elita, ne žele da čuju.