Slušaj vest

Ispred hale "Borac" u Čačku okupio se veliki broj građana koji će prisustvovati predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

Okupljeni građani nose zastave Srbije i Srpske napredne stranke (SNS), a pojedini nose i grančice ruzmarina.

00:19
Čačak 1 Izvor: Kurir


Veliki broj njih nosi transparente na kojima piše "Čačak uz Vučića", "Lučani uz Vučića", "Gornji Milanovac uz Vučića", "Ujedinjena Srbija", "Srbija pobeđuje", "Kosovo je srce Srbije", "Nema predaje", "Već plate bolji život".

00:11
Čačak  Izvor: Kurir


Okupljeni pevaju pesmu “Ruzmarin” i skandiraju “Kosovo je Srbija”.

Ne propustitePolitika"ALEKSANDAR VUČIĆ IMA VIZIJU, POLITIKU I PROGRAM" Stručnjaci u Kurir specijalu o skupu "Ujedinjena Srbija" u Čačku: "Građani su njegov trud prepoznali"
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
PolitikaSRBIJA SE UJEDINILA U ČAČKU! VUČIĆ STGAO U PREPUNU HALU "BORAC": Skup liste "Ujedinjena Srbija", fantastična atmosfera u gradu na Moravi (FOTO)
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Čačak SNS skup hala borac
PolitikaODMAH POSLE IZBORA KOD NJIH ĆE IZBITI TAKAV HAOS! Vučić otkrio šta čeka studentsku listu posle 25. oktobra - Neki će u novi DS, neki u Đokićevu stranku
Aleksandar Vučić Ilija Srdanović
Politika"NA OVIM IZBORIMA ŠTITIMO DRŽAVNOST NAŠE ZEMLJE" Vučić poručio građanima: Želim da glasate u što većem broju! U nedelju će sve mirisati na RUZMARIN
Aleksandar Vučić
Politika"MOJ SLEDEĆI ZADATAK BIĆE DA SVI NAPREDUJU JEDNAKO" Ovo su Vučićevi planovi: Podrška mladima, subvencije za prvi stan i kuće na selu, rast plata i penzija!
Aleksandar Vučić