Politika
"25. OKTOBRA SVI NA GLASANJE, ZA BROJ 1 JER JE NAJBOLJI" Građani iz Čačka poslali jasnu poruku: Za stabilnu i jaku Srbiju (VIDEO)
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Ispred hale "Borac" u Čačku okupio se veliki broj građana koji će prisustvovati predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".
Okupljeni građani nose zastave Srbije i Srpske napredne stranke (SNS), a pojedini nose i grančice ruzmarina.
Veliki broj njih nosi transparente na kojima piše "Čačak uz Vučića", "Lučani uz Vučića", "Gornji Milanovac uz Vučića", "Ujedinjena Srbija", "Srbija pobeđuje", "Kosovo je srce Srbije", "Nema predaje", "Već plate bolji život".
Okupljeni pevaju pesmu “Ruzmarin” i skandiraju “Kosovo je Srbija”.
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