Televizija N1 našla se na meti oštrih kritika nakon što Aleksandru Vučiću nije omogućeno da u dogovorenom terminu predstavi listu „Ujedinjena Srbija“. Ovaj potez osudio je i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, koji je uputio žestoke poruke na račun ove televizije.

"N1 bi da odredi ko će da zastupa listu "Ujedinjena Srbija", pa neće da dopusti Aleksandru Vučiću da kaže šta ima. Da su samo ovo uradili bilo bi dovoljno da im se zabrani emitovanje.

Ne znam kada im je Aleksandar Vučić rekao da su ološi ali ako jeste može slobodno to i da ponovi, a ako nije neka kaže, evo ja to kažem, a nisam na listi "Ujedinjena Srbija", niti sam deo vlasti. U pravu je bio Šolak što ih je prodao na kilo i medije i novinare, ko bi sa njima radio ako ima priliku da ih unovči", poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.