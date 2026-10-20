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Kladionica Meridian objavila je nove kvote za vanredbe parlamentarne izbore i trku za predsednika Vlade, a prema novim procenama, Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" moći će sam da formira vladu!

Naime, u odnosu na pre samo osam dana, kada je Meridianbet izašao sa graniom od 46,2% za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sada je ta granica viša za jedan procenat i iznosi 47,1%, dok je Studentska lista ostala na 39,05%.  

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Nove kvote kladionice Meridian Foto: Meridianbet

 Kada je reč o broju mandata, prema novim kvotama lista "Aleksandar vučić-Ujedinjena Srbija" osvojiće više od polovine poslaničkih mesta u Slupštini Srbije (najmanje 127), odnosno Aleksandar Vučić će moći sam da formira vladu.

Meridanbet je granicu za mandate za "Ujedinjenu Srbiju" postavio na 127,5, dok je za Studentsku listu 105.

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Nove kvote kladionice Meridian Foto: Meridianbet

Kada je reč o trci za premijera, prednost Aleksandra Vučića je ubedljiva i nepromenjena: Vučić ima 20 puta veće šanse od Ilije Srdanovića da postane predsednik Vlade Srbije. Kvota za Vučića iznosi 1,20, na Iliju Srdanovića kvota je 4,00, dok je za Ivicu Dačića 10,00 itd.

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