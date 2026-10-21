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Ne postoje granice kada je u pitanju marketing, svako je svakom inspiracija, svako svakog može da iskopira, pa i Edi Rama Aleksandra Vučića!

Naime, poslednji potez albanskog premijera u Tirani deluje kao preslikana scena iz Beograda, gde je Vučić već ranije postavio standarde ove vrste političkog performansa.

Ovakvu scenografiju već smo videli od Aleksandra Vučića kada je, nakon nekoliko neuspešnih poziva na duel upućenih broju 1 sa studentske liste Iliji Srdanoviću,stavio Ilijinu fotografiju i kamen za kupus na stolicu, pa bar tako da ima s kim da ostvari sučeljavanje u ovoj predizbirnoj kampanji!

Edi Rama je praktično iskopirao isti taj metod pružene ruke pred kamerama, ali iako je reč o očigledno preuzetom receptu, sam potez nosi pozitivnu poruku jer je pozivanje na razgovor uvek konstruktivan državnički korak.

Rama je poručio da je otvoren za dijalog bez uslova sa svima, osim sa onima koji sprovode nasilje ili se od njega ne distanciraju. Podsećamo, u Tirani i drugim albanskim gradovima od 13. oktobra traju masovni i sve nasilniji protesti i neredi.

Aleksandar Vučić je u Srbiji jasno pokazao ko je spreman na debatu, a ko od nje beži. Sve vreme od nje beže politički protivnici, a sada i takozvani nezavisni mediji, konkretno N1 koji je zabranio Vučića u debati na svojoj televiziji!