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Mariji Stanković sa Medicinskog fakulteta u Nišu večeras je bila deo tima koji je predstavljao program liste "Ujedinjena Srbija" na RTS.

Marija Stanković, za koju je Aleksandar Vučić rekao da je reč o studentkinji koja je ostvarila zapažene rezultate i osvojila međunarodna priznanja, dospela je u fokus javnosti kada je stala u odbranu žena koje su blokaderi nazvali "ćacikama" i pretili im nasiljem posle izbora.

Stankovićeva je tada, na konferenciji Ane Brnabić poručila da žene takve poruke ne smeju da se ignorišu.

„Biti ćacika nije apstraktan pojam. Ja sam ćacika. Naše majke, naše bake, sestre, drugarice, sve žene koje volite, koje poznajete, koje svakodnevno srećete. Sve žene su ćacike”, rekla je Stankovićeva.

Povod za reakciju Marije Stanković bio je snimak, u kojem se postavlja pitanje „gde ćemo sa ćacikama 26. oktobra”.

Ko je Marija Stanković

Prema podacima koji su objavljeni tada, Stankovićeva ima 25 godina, rođena je u Žitorađi, osnovnu i srednju školu završila je kao vukovac i učenik generacije, a studentkinja je pete godine integrisanih akademskih studija medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Navodi se i da je dobitnica stipendija Fondacije Ana i Vlade Divac, „Pokreni život” i Fondacije Studenica, da se bavi naučnoistraživačkim radom i da je članica Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju i Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije.