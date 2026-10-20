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Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je danas kasarnu ''Podnarednik Momčilo Gavrić'' u lozničkom prigradskom naselju Klupci, gde su počeli radovi na izgradnji novih objekata za smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i vojnika na služenju vojnog roka, saopšteno je večeras iz gradske uprave.

U okviru druge faze projekta planirana je, kako je navedeno, izgradnja dva dvospratna objekta, površine po 2.900 kvadratnih metara, koji će obuhvatiti spavaonice, sanitarne i prateće prostorije, kancelarije i učionice. Osim toga, započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju benzinske stanice, dok su u pripremi i projekti za restoran, garnizonsku ambulantu i garažu za smeštaj borbenih vozila.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Nastavak ulaganja u kasarnu ''Podnarednik Momčilo Gavrić'' predstavlja važan korak u modernizaciji vojne infrastrukture i stvaranju savremenih uslova za smeštaj, obuku i rad pripadnika Vojske Srbije, ističe se u saopštenju. Realizacijom planiranih projekata kasarna će dobiti dodatne sadržaje neophodne za efikasno funkcionisanje jedinica i izvršavanje njihovih zadataka.

Obilasku kasarne prisustvovala je i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

Inače, od januara 2020. garnizon Vojske Srbije u Klupcima nosi ime najmlađeg vojnika Prvog svetskog rata, rođenog u Trbušnici kod Loznice.