"Večna slava oslobodiocima!" Đurđević Stamenkovski: "Beograd je mnogo puta rušen, ali nikada nije izgubio svoju slobodarsku dušu" (foto/video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski na 82. godišnjicu oslobađanja glavnog grada položila je vence na spomen-obeležja oslobodiocima Beograda.
"Beograd je mnogo puta rušen, ali nikada nije izgubio svoju slobodarsku dušu. Večna slava oslobodiocima!", navela je ona.
"Beograd je posebna prestonica, mnogo puta rušena, spaljivana, osvajana, okupirana, ali iznova oslobađana i u toj borbi za slobodu srpski narod srećom nije bio sam. Imali smo i naše saveznike i našem prijatelje, ali i našu braću. I zato danas srpsko-rusko prijateljstvo jeste istorijska konstanta, jeste savezništvo na kojem mi marljivo radimo, koje negujemo bez obzira na složene geopolitičke okolnosti, verujući da stara savezništva treba sačuvati i u novim vremenima", rekla je Đurđević Stamenkovski u obraćanju i dodala:
"Naš zadatak danas u 21. veku jeste da se borimo protiv revizije istorije, protiv rekonstrukcije istorije, protiv prekrajanja činjenica i protiv pokušaja da se žrtve prikažu kao dželati, a dželati kao žrtve. I zato danas ja pozivam na jedinstvo. Mi smo ponosni na to što smo imali dva antifšistička pokreta i što su se oba suprotstavljala okupatoru, i vreme je da budemo ona generacija koja će pomiriti ta dva antifašistička pokreta, odnosno vrednosti jednog i vrednosti približiti jer u tome vidim budućnost Srbije.