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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski na 82. godišnjicu oslobađanja glavnog grada položila je vence na spomen-obeležja oslobodiocima Beograda.

"Beograd je mnogo puta rušen, ali nikada nije izgubio svoju slobodarsku dušu. Večna slava oslobodiocima!", navela je ona.

Ministarka Stamenkovski na Groblju oslobodilaca Beograda Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Beograd je posebna prestonica, mnogo puta rušena, spaljivana, osvajana, okupirana, ali iznova oslobađana i u toj borbi za slobodu srpski narod srećom nije bio sam. Imali smo i naše saveznike i našem prijatelje, ali i našu braću. I zato danas srpsko-rusko prijateljstvo jeste istorijska konstanta, jeste savezništvo na kojem mi marljivo radimo, koje negujemo bez obzira na složene geopolitičke okolnosti, verujući da stara savezništva treba sačuvati i u novim vremenima", rekla je Đurđević Stamenkovski u obraćanju i dodala:

"Naš zadatak danas u 21. veku jeste da se borimo protiv revizije istorije, protiv rekonstrukcije istorije, protiv prekrajanja činjenica i protiv pokušaja da se žrtve prikažu kao dželati, a dželati kao žrtve. I zato danas ja pozivam na jedinstvo. Mi smo ponosni na to što smo imali dva antifšistička pokreta i što su se oba suprotstavljala okupatoru, i vreme je da budemo ona generacija koja će pomiriti ta dva antifašistička pokreta, odnosno vrednosti jednog i vrednosti približiti jer u tome vidim budućnost Srbije.   

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