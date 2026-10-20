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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski na 82. godišnjicu oslobađanja glavnog grada položila je vence na spomen-obeležja oslobodiocima Beograda.

"Beograd je mnogo puta rušen, ali nikada nije izgubio svoju slobodarsku dušu. Večna slava oslobodiocima!", navela je ona.

1/19 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski na Groblju oslobodilaca Beograda Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Beograd je posebna prestonica, mnogo puta rušena, spaljivana, osvajana, okupirana, ali iznova oslobađana i u toj borbi za slobodu srpski narod srećom nije bio sam. Imali smo i naše saveznike i našem prijatelje, ali i našu braću. I zato danas srpsko-rusko prijateljstvo jeste istorijska konstanta, jeste savezništvo na kojem mi marljivo radimo, koje negujemo bez obzira na složene geopolitičke okolnosti, verujući da stara savezništva treba sačuvati i u novim vremenima", rekla je Đurđević Stamenkovski u obraćanju i dodala: