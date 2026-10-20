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Marina Raguš, predstavnica liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija" oštro je večeras govorila o dnosu "studentske liste" prema studentima iz Republike Srpske.

- Najveći udarac, u taj sentiment veze matice Srbije i Republike Srpske, jeste udarac koji su primili studenti iz Republike Srpske - ocenila je, navodeći slučaj kada je u Novom Pazaru bio istaknut transparent sa porukama o Srebrenici i Ratku Mladiću.

Ona je navela da su studenti iz Republike Srpske već dva puta tražili odgovor svojih kolega iz Beograda.

- Dva puta već do sada insistiraju na odgovoru njihovih kolega iz Beograda, koji nisu dobili - rekla je Raguš u emisiji na RTS.

Marina Raguš zaključila je da studenti iz Republike Srpske, prema njenom mišljenju, neće dobiti odgovor ni nakon izbora.

- Ja verujem da neće dobiti ni posle izbora. Zato što niko iz „studentske liste“ ne može studentima da da taj odgovor- poručila je.

- Dragi moji studenti u Republici Srpskoj, nadam se da me sada čujete i da ova galama ne utiče na ovo što ću vam reći - započela je Raguš.

- Moram da vam kažem da vam se „studentska lista“ neće izviniti niti dati odgovor na ono što su radili u Novom Pazaru neki dan, jer ne smeju - izjavila je.

U toku polemike, predstavnik "studentske liste" Nemanja Karović izbegao je odgovor na pitanje o transparentu iz Novog Pazara da je u Srebrenici bio genocid.