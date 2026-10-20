Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se devet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije po podacima od 17.00 časova.

Na Bezdanu kamioni stoje šest sati, a po pet sati čekaju na prelazima Šid i Horgoš.

Tri sata se čeka na Sremskoj Rači i Kelebiji, a na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna ni za putnička vozila, navedeno je u saopštenju.