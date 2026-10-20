Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju devet sati, dok su zadržavanja na ostalim prelazima znatno kraća.
Srbija
EVO KOLIKA SU ZADRŽAVANJA NA GRANICAMA VEČERAS Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju devet sati
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Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se devet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije po podacima od 17.00 časova.
Na Bezdanu kamioni stoje šest sati, a po pet sati čekaju na prelazima Šid i Horgoš.
Tri sata se čeka na Sremskoj Rači i Kelebiji, a na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna ni za putnička vozila, navedeno je u saopštenju.
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