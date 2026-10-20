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Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je večeras, nakon sednice Saveta bezbednosti UN na kojoj je razmatran izveštaj o radu UNMIK-a, da se na sednici vodila žestoka borba za srpske interese na Kosovu i Metohiji i da je jasno rečeno da se srpski narod ne može od žrtve pretvoriti u krivca u južnoj pokrajini.

Đurić je, nakon sednice, u izjavi novinarima, kazao da nije ostao dužan ni na pokušaje da se teror nad Srbima na KiM stavi "pod tepih".

"Nismo ostali dužni na pokušaje da se srpski narod na Kosovu i Metohiji od žrtve pretvori u krivca, na pokušaje da se teror nad Srbima, koji se ogleda u više od stotinu etnički motivisanih incidenata samo u jednom izveštajnom periodu UNMIK-a, stavi pod tepih. Nismo ostali dužni na pokušaje Kurtijevog režima da prikaže Kosovo i Metohiju kao 'demokratski raj', a Srbiju kao 'Mordor' u kome se ne poštuju prava nijedne nacionalne zajednice", istakao je Đurić.

Kako je rekao, posebno interesantno na sednici je bilo uvideti "političku opsesiju predstavnika Kurtijevog režima Aleksandrom Vučićem, pa čak i njegovim članovima porodice".

Takođe, Đurić je istakao i da su opsesivno pokušali da opravdaju zabranu Srbima sa Kosova i Metohije da glasaju na parlamentarnim izborima 25. oktobra na teritoriji Kosova i Metohije, o čemu, kako je dodao, niko ni ne govori više.

Prema rečima šefa srpske diplomatije, na sednici je pokušano i da se napad, odnosno tragedija koja se dogodila u Banjskoj, prikaže kao isključivo srpska krivica, a da se "pod tepih" stavi činjenica da su tamo stradala trojica Srba sa severa Kosova i Metohije i jedan prištinski policajac albanske nacionalnosti, i to bez ikakve šanse da se čuje i srpska strana priče.

"Sve to smo danas na sednici Saveta bezbednosti izneli u međunarodnu javnost i rekao bih, možda i najviše telo međunarodne zajednice koje još uvek funkcioniše i na kome predstavnici međusobno suprotstavljenih zemalja razgovaraju o svetskim problemima. Dakle, glas Srbije se čuo", istakao je Đurić.

Dodao je da je govorio i o napadu na srpske dečake na Badnji dan 2023. godine, koji nije dobio nikakav epilog.

Kako je rekao, svi pričaju o Banjskoj, gde je takođe ubijeno troje Srba, a niko ne govori o pokušajima ubistva koji samo čudom nisu rezultirali smrću dvoje dece i za šta niko nije odgovarao.