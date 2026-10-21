Slušaj vest

Sedam decenija vojne službe, šest ratova i ključne operacije koje su obeležile istoriju Srbije predstavljeni su na izložbi "Vojvoda Stepa Stepanović (1856–1929)", čije je otvaranje zakazano za 23. oktobar u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku, najavili su organizatori.

Izložba će biti otvorena u petak, 23. oktobra, u 19 časova u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku. Otvoriće je general Jelesije Radivojević, koji će govoriti o vojvodi Stepi Stepanoviću, dok su autori postavke istoričari dr Miloš Timotijević i Stefan Novičić.

Postavka prati Stepin vojni put od školovanja u Artiljerijskoj školi i prvih ratova 1876–1878. godine, preko Srpsko-bugarskog rata, Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, do njegovih poslednjih godina života u Čačku.