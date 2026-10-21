"PUTIN JE 2015. VETIRAO REZOLUCIJU O SREBRENICI, ODGOVOR NA TO BIO JE NAPAD NA VUČIĆA U POTOČARIMA" Raguš: Do dana današnjeg mi nismo saznali ko je naredio
Marina Raguš, predstavnica liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija" rekla je večeras da do dana današnjeg nismo saznali ko je naredio, instruisao, i učestvovao u napadu na Vučića u Potočarima 2015. godine.
- Ali ono što posebno boli, upravo zbog svega toga, sećate se Potočara i 2015. godine, pokušaj da se izgradi mir, ovaj put baš kroz jednu veliku, jaku, istorijski značajnu političku figuru kao što je Aleksandar Vučić, doživeo je kamenovanje. Zašto? Zato što je baš došao da položi cvet nevino postradalim, u korist mira i stabilnosti - navela je Raguš na RTS.
Ona je ukazala da je to je bio odgovor na sponzorisanu rezoluciju o navodno genocidu u Srebrenici.
- Sećate se, 2015. godine, 8. jula, kada je Rusija, znate, Vladimir Putin, koji je podržao Aleksandra Vučića sada na ovim izborima, vetirao tu rezoluciju. Odgovor na to bili su Potočari. Do dana današnjeg mi nismo saznali ko je naredio, i ko je instruisao, i ko je učestvovao u svemu tome - rekla je Raguš.