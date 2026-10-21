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Marina Raguš, predstavnica liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija" rekla je večeras da do dana današnjeg nismo saznali ko je naredio, instruisao, i učestvovao u napadu na Vučića u Potočarima 2015. godine.

- Ali ono što posebno boli, upravo zbog svega toga, sećate se Potočara i 2015. godine, pokušaj da se izgradi mir, ovaj put baš kroz jednu veliku, jaku, istorijski značajnu političku figuru kao što je Aleksandar Vučić, doživeo je kamenovanje. Zašto? Zato što je baš došao da položi cvet nevino postradalim, u korist mira i stabilnosti - navela je Raguš na RTS.

Ona je ukazala da je to je bio odgovor na sponzorisanu rezoluciju o navodno genocidu u Srebrenici.