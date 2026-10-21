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Pitanja o tome šta se smatra grehom i kako se određeni postupci tumače u hrišćanstvu često pokreću nedoumice među vernicima. Odgovori se traže u Svetom pismu i učenju Crkve, a sveštenici kroz svoja tumačenja nastoje da približe vernicima biblijske poruke i ukažu na značaj vere, pokajanja i ljubavi prema bližnjima.

Jedan vernik obratio se svešteniku Dejanu Krstiću sa pitanjem koje često izaziva nedoumice među vernicima - da li se homoseksualnost smatra grehom i da li se o tome govori u Svetom pismu.

"To nije deo Božijeg plana"

Pitanje je postavio u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere".

Sveštenik je u odgovoru naveo biblijske odlomke koji govore o istopolnim odnosima, ali je istovremeno ukazao na važnost razlikovanja greha od osobe, naglašavajući da hrišćani ne treba da mrze i ponižavaju druge ljude, već da svedoče svoju veru sa ljubavlju.

Sveštenik Dejan Krstić Foto: STIL

- Homoseksualni polni odnosi nisu deo Božijeg plana za čoveka. Bog je stvorio čoveka kao muško i žensko i blagoslovio ih rečima: "Rađajte se i množite se i napunite zemlju" (Post 1, 27–28). Brak je u biblijskom otkrivenju zajednica muškarca i žene (Post 2, 24). I sama fiziologija ljudskog tela svedoči o telesnoj komplementarnosti muškarca i žene i njihovoj mogućnosti da zajedno učestvuju u rađanju novog života - naveo je sveštenik Dejan Krstić.

"Treba razlikovati iskušenje od svesnog postupanja"

Podsetio je da se u Starom zavetu istopolni polni odnosi izričito osuđuju (3Moj 18, 22; 20, 13).

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- Gospod govori o Sodomu i Gomoru i njihovom teškom grehu (Post 19), a apostol Pavle u Poslanici Rimljanima govori o istopolnim odnosima (Rim 1, 26–27). U Prvoj poslanici Korinćanima upozorava da oni koji žive u gresima i ne žele da se pokaju, među kojima navodi i određene polne prestupe, neće naslediti Carstvo Božije (1Kor 6, 9–10) - naglasio je otac Dejan i dodao:

- Ipak, treba razlikovati iskušenje od svesnog postupanja, kao i greh od ličnosti koja greši. Niko nije lišen mogućnosti spasenja, jer je Hristos došao radi spasenja svih ljudi. Svi smo pozvani na pokajanje, preumljenje i život u Hristu. Zato hrišćanin ne treba da mrzi, ponižava ili odbacuje čoveka, već da svedoči istinu sa ljubavlju, moleći se za sebe i za druge, svestan da je svima nama potrebna milost Božija.