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Istraživanje sugeriše da su noćne aktivnosti ljudi i pasa međusobno povezane: kada se čovek pomeri tokom noći, velika je verovatnoća da će u narednih nekoliko minuta to učiniti i njegov pas.

Skoro polovina odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama deli krevet sa svojim ljubimcem. Međutim, svako ko je spavao sa psom zna da to ponekad može biti prilično nezgodno. Pas može da zauzme veći deo dušeka, glasno hrče, balavi po jastuku ili se tokom noći više puta podiže, vrti ukrug i ponovo namešta za spavanje.

Neka istraživanja ukazuju na to da spavanje sa psom u istom krevetu može da naruši san, a pojedini vlasnici kažu da lošije spavaju kada dele postelju sa svojim ljubimcem.

Ali da li su psi zaista glavni krivci? Ili i mi remetimo njihov odmor?

Veoma mali broj studija bavio se ovim drugim pitanjem: da li ljudi svojim noćnim kretanjem ometaju san pasa? Novo istraživanje antropologa sa Univerziteta u Torontu ukazuje na to da je reč o dvosmernom odnosu.

Istraživački tim analizirao je podatke iz anketa i merenja kretanja tokom noći kod 25 učesnika iz Kanade, obuhvatajući ukupno 38 parova ljudi i pasa.

Četiri vlasnika uvek su delila krevet sa svojim psom, desetoro je to činilo povremeno, dok jedanaestoro nikada nije spavalo u istom krevetu sa ljubimcem. Rezultati su pokazali da su noćne aktivnosti ljudi i pasa međusobno povezane, čak i kada pas ne spava u krevetu sa svojim vlasnikom.

Drugim rečima, kada se jedan član para pomeri tokom noći, postoji verovatnoća da će se i drugi pomeriti u narednih nekoliko minuta.

Među 22 para kod kojih je utvrđena povezanost obrazaca aktivnosti, aktivnost čoveka prethodila je aktivnosti psa u 45 odsto slučajeva. Aktivnost psa bila je prva u 18 odsto parova.

Nalazi ukazuju na to da psi reaguju na ponašanje svojih vlasnika čak i tokom noći. Ipak, važno je naglasiti da su u istraživanju učestvovali samo haskiji i malamuti, pa se rezultati ne mogu automatski primeniti na sve rase.

- Delimo prostor i delimo rutine. Češće nego što mislimo, zajedno oblikujemo navike koje imamo sa svojim psima, i obrnuto - objašnjava Lavanija Nagendran, jedna od vodećih autorki studije.

- Naši nalazi pokazuju da smo veoma usklađeni jedni sa drugima, naročito tokom noći - dodala je.

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Ko kome zapravo remeti san?

Iako je istraživanje pokazalo da je kretanje ljudi češće prethodilo kretanju pasa nego obrnuto, autori naglašavaju da obe strane utiču na noćnu aktivnost one druge.

To, kako navode, pokazuje "neraskidiv i uzajaman odnos" između ljudi i pasa.

Ljudi i psi zajedno evoluiraju najmanje 15.000 godina, a tokom tog dugog perioda psi su postali veoma prilagođeni ljudskim potrebama i ponašanju.

Ipak, naši ciklusi spavanja i budnosti prilično se razlikuju. Zbog toga ostaje otvoreno pitanje kako smo naučili da spavamo jedni pored drugih i da li nam to koristi ili odmaže.

Za sada nema konačnog odgovora. Pojedina istraživanja pokazala su da spavanje sa psima može da dovede do prekida sna, dok druga nisu utvrdila značajan uticaj. Neka istraživanja čak ukazuju na to da ljudi subjektivno ocenjuju svoj san kao bolji kada je pas u njihovoj blizini, iako tokom noći doživljavaju više prekida.

Moguće je da emocionalne i psihološke koristi koje ljudi osećaju zbog prisustva psa nadmašuju neke fiziološke nedostatke. Međutim, za takav zaključak potrebna su dodatna istraživanja.

Deljenje kreveta nije nužno povezano sa lošijim snom

Na početku istraživanja, Nagendran, koautor Ming Fei Li i njihov tim pretpostavili su da će zajedničko spavanje ljudi i pasa negativno uticati na trajanje i kvalitet sna zbog češćih noćnih ometanja. Međutim, nisu pronašli takvu povezanost.

Potrebne su veće studije kako bi se ovi rezultati potvrdili, ali nalazi ukazuju na to da deljenje kreveta sa psom nije bilo povezano sa trajanjem sna niti sa njegovom efikasnošću.

- Rekao bih da moj pas remeti moj san. Ali veoma je zanimljivo saznati da možda to zapravo nije slučaj - kaže Nagendran.

Nešto manje od polovine vlasnika u istraživanju delilo je njen utisak i smatralo da im psi prekidaju san.

Učesnici koji su imali više od jednog psa takođe su prijavljivali lošiji kvalitet sna u celini, mada istraživački tim napominje da je ovaj rezultat bio statistički slab.

- Od 25 učesnika, velika većina nije smatrala da im lavež pasa (88 odsto) ili buka izazvana kretanjem pasa (84 odsto) remeti san - pišu istraživači.

Naši rezultati ukazuju da je desnorukost povezana sa ključnim osobinama koje nas čine ljudima — uspravnim hodom i razvojem velikog mozga Foto: Shutterstock

Kada bi i psi mogli da popune anketu, ko zna šta bi odgovorili. Ipak, rezultati pokazuju da se pas često pomera tokom noći nakon što to učini njegov vlasnik.

Autori nude i moguće objašnjenje za ovu povezanost. Podaci su prikupljani tokom perioda pojačanog stresa, odnosno tokom ograničenja kretanja uvedenih za vreme pandemije kovida 19.

- Učesnici u našoj studiji možda su imali više prekida sna, uz povećanu noćnu aktivnost, što je zatim remetilo san njihovih pasa i doprinosilo njihovoj kasnijoj aktivnosti - navode autori kao moguće objašnjenje.

Osećaj sigurnosti možda je važniji od noćnih smetnji

Mnogi vlasnici vole da spavaju sa svojim psom čak i kada to povremeno dovodi do prekida sna.

U ovom malom istraživanju, oko 72 odsto učesnika izjavilo je da se oseća sigurnije kada spava u istom krevetu sa svojim psom. Moguće je da i psi imaju sličan osećaj.

- Ako o tome razmišljamo šire, u kontekstu naše zajedničke evolucione istorije, smatramo da ovaj povećani osećaj sigurnosti ima svoju ulogu u jačanju veze između ljudi i pasa - kaže Li i dodaje: "Ovde postoji veoma posebna i bliska veza. Imamo sreću što možemo da je proučavamo".

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu PLOS One.