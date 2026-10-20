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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras na predstavljanju te liste na RTS-u da oni žele da svaki gradjanin u Srbiji ima jednako dostupnu zdravstvenu negu i zaštitu, pa će u izgradnju rekonstrukciju zdravstvenih objekata u Srbiji, ukoliko dobiju podršku građana na izborima, uložiti 1,3 milijarde evra sa namerom da završe u naredne tri i po godine.

On je iznoseći program za ulaganja u zdravstveni sistem Srbije, ukoliko dobiju podršku građana, rekao i da je već uloženo mnogo.

"Napravili smo Kliničko-bolnički centar u Nišu, napravili potpuno novi, najmoderniji Kliničko-bolnički centar u Beogradu, rekonstruisali i dogradili Klinički centar Vojvodine. Izgradili i rekonstruisali mnogo fantastičnih bolnica, od Prokupačke, Leskovačke, Vranjske, Lozničke. Uradili smo mnogo stvari, ali nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni jer nismo došli do svakog čoveka, nismo pomogli svakom čoveku, i nismo pokazali dovoljno brige. I to će biti, za mene, najvažnija stvar u narednom periodu, da to učinimo", rekao je Vučić.

Najavio je rekonstrukciju zdravstvenih ustanova, od Smedereva, Požarevca, Bora, Zaječara...

"Sve te bolnice ćemo da rekonstruišemo i u potpunosti uredimo i opremimo najmodernijom opremom. Isti je slučaj i sa Valjevom, Čačkom, Užicem, Novim Pazarom i mnogim drugim mestima na zapadu. Na severu Srbije, od Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Subotice, Sombora, Sremske Mitrovice, i u to ćemo da uložimo 1,3 milijarde evra i da pokušamo da sve objekte završimo u naredne tri i po godine. Hoću da svaki čovek ima jednako dostupnu zdravstvenu negu i zaštitu, i to je za nas od prioritetnog značaja", rekao je Vučić.

Naveo je da treba još više brinuti o zdravlju ljudi.

"Pokazali smo da nam je zdravlje ljudi nešto o čemu brinemo, ali ćemo morati još više da brinemo, još više da vodimo računa. Upravo zato, uložićemo pre kraja godine još šest milijardi za retke bolesti, to je negde oko 52 ili 53 miliona evra, uložićemo još sedam milijardi za inovativne lekove, te ćete moći lakše da lečite od retkih bolesti i Dišenovu mišićnu distrofiju. Moći će ljudi u Srbiji da leče karcinom, od karcinoma dojke do karcinoma pluća, mnogo uspešnije nego do sada, jer smo platili najskuplje lekove u svetu da bi naši ljudi mogli da žive duže i da bi mogli da imaju nadu da će da prebole rak", rekao je Vučić.

Dodao je da će obezbediti i besplatne stomatološke usluge u domovima zdravlja.

"Zubari će ponovo početi da rade, da stavljaju lekove, da popravljaju zube, sve ono što su nam ovi koji bi sada hteli da se vrate na vlast ukinuli 2006. godine. Sve ćemo to da vratimo, i da ponovo imate svog zubara, da ponovo možete da lečite i decu i njihove zube, ali i naše najstarije da mogu najslobodnije da odu, a ne samo kada su im intervencije hitne i kada je potrebno nešto vanredno da se učini", rekao je Vučić.