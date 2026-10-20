"Mi se skupljamo u Hali sportova u četvrtak u 16 časova, a onda u svim mestima širom Srbije. U nedelju ćemo da slavimo pobedu, a od ponedeljka nas čeka težak rad", poručio je Aleksandar Vučić
Veliki skup u Beogradu
"U ČETVRTAK SVI U HALU SPORTOVA, A U NEDELJU SLAVIMO POBEDU!" Vučić najavio završne skupove širom Srbije i poručio: Od ponedeljka nas čeka težak rad!
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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" najavio je tokom večerašnjeg predstavljanja liste skupove uoči izbora.
- Mi se skupljamo u Hali sportova u Beogradu u 16 u četvrtak, a onda ćemo u svim gradovima i u svim mestima širom Srbije da imamo skupove u četvrtak uveče, da pokažemo ljudima da svuda i u svakom mestu očekujemo pobedu, jer smo sigurni da će naredne godine doneti najbolji život za sve građane ove zemlje. Mlade, stare, bez razlike, to su sve naši građani. I na kraju, u nedelju ćemo da slavimo, a onda od ponedeljka težak posao, težak rad pred nama - rekao je.
Sve o predstavljanju liste "Ujedinjena Srbija", pročitajte u našoj vesti OVDE.
Kurir.rs
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