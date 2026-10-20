- Mi se skupljamo u Hali sportova u Beogradu u 16 u četvrtak, a onda ćemo u svim gradovima i u svim mestima širom Srbije da imamo skupove u četvrtak uveče, da pokažemo ljudima da svuda i u svakom mestu očekujemo pobedu, jer smo sigurni da će naredne godine doneti najbolji život za sve građane ove zemlje. Mlade, stare, bez razlike, to su sve naši građani. I na kraju, u nedelju ćemo da slavimo, a onda od ponedeljka težak posao, težak rad pred nama - rekao je.