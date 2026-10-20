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Igor Korotčenko, glavni urednik časopisa „Nacionalna odbrana“ napisao je analizu predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, nazivajući ih izborima koji će odrediti budućnost Srbije.

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Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji će biti održani već 25. oktobra 2026. godine, imaju sudbinski značaj ne samo za tu zemlju već i za čitav balkanski region, Evropu i svet u celini — o tome svedoči aktivno učešće u predizbornoj kampanji brojnih stranih političara, predstavnika međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i raznih lobista i predstavnika najrazličitijih interesnih grupa.

Iako bi izbori, u uslovima stvarnih demokratskih procedura, trebalo da predstavljaju pošteno i ravnopravno nadmetanje različitih političkih snaga koje nastoje da osvoje poverenje i naklonost birača predstavljanjem svojih predizbornih programa i predlaganjem poslaničkih kandidata, sadašnja situacija na srpskoj političkoj sceni potpuno je drugačija.

Na tamošnjim izborima učestvuje samo jedan politički subjekt — koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke, predvođene Aleksandrom Vučićem. Kako bi zadobio poverenje građana, Vučić je predstavio impresivan predizborni program i izneo konkretan, jasan i realističan plan daljih poteza u slučaju pobede na izborima, nakon koje će postati novi predsednik Vlade.

Kvazipolitička tvorevina „Studentska lista“, koja se suprotstavlja Aleksandru Vučiću, nema ni iole jasnu političku ideju, program ili viziju budućnosti, niti jasnu organizacionu strukturu i ideologiju. Formirana je isključivo na osnovu mržnje prema Srpskoj naprednoj stranci i okuplja ideološki nespojive ljude sa dijametralno suprotnim i nepomirljivim stavovima.

Stručnjaci i analitičari tvrde da je ovakva situacija bez presedana u srpskoj političkoj praksi.

Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima „Studentska lista“ nastupa sa idejom: „Glas za nas je glas za svrgavanje Vučića, a šta će biti posle toga — ne znamo ni mi ni vi“.

Građanima Srbije se, zapravo, umesto izbora između različitih političkih stranaka, nameće pitanje u referendumskom stilu: „Da li podržavate Aleksandra Vučića?“ Pri tome, u slučaju odričnog odgovora, nije jasno ko će potom doći na vlast, odnosno kome će građani Srbije poveriti svoju budućnost, a sa njom i budućnost svoje zemlje.

Ovakav veoma sofisticiran model izbora predstavlja svojevrstan presedan u savremenoj teoriji demokratije, dok se u praksi može okarakterisati kao politikološki eksperiment u kojem narod bira između, s jedne strane, poznate, predvidljive i proverene političke snage i, s druge strane, potpune neizvesnosti u pogledu onoga što sledi.

Predstavnici „Studentske liste“ uporno odbijaju da formulišu svoj stav o bilo kom ključnom političkom pitanju koje zaokuplja Srbe — bilo da je reč o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, budućem statusu srpske pokrajine Kosovo i Metohija, daljem opstanku Republike Srpske u sastavu Bosne i Hercegovine, nastavku procesa evropskih integracija ili saradnji sa SAD, Rusijom ili Kinom.

Umesto toga, „Studentska lista“ pokušava da bude „privlačna opcija“ za one građane Srbije koji, bez obzira na svoje političke stavove ili ideološka uverenja, iz nekog razloga ne žele da podrže Srpsku naprednu stranku.

Potrebno je analizirati koji spoljni akteri i zainteresovane strane pružaju podršku „Studentskoj listi“ — jer se na osnovu toga s punim pravom može zaključiti kakvi će biti potezi njenih predstavnika ukoliko dođu na vlast u Srbiji.

Najočigledniji primer jeste podrška koju je „Studentskoj listi“ pružao i nastavlja da pruža jedan od najozloglašenijih, najbeskrupuloznijih i najpohlepnijih aktera evropske politike, zloglasni albanski lobista, ujedno i lobista Evropske unije i NATO-a, austrijski državljanin Ginter Felinger — koji je na čelu ozloglašene nevladine organizacije „Evropski komitet za proširenje NATO-a“.

Kao psihopata, Ginter Felinger je ranije iznosio niz provokativnih inicijativa, poput podele Rusije na mnoštvo kvazidržava. Od njega potiču i mnoge provokativne izjave usmerene protiv Srbije, među kojima su: zahtev da se prizna samoproglašena nezavisnost takozvanog Kosova, zahtev da Beograd uvede sankcije Ruskoj Federaciji, da se hotel „Moskva“ preimenuje u hotel „Kijev“, kao i da se spomenik Milici Rakić — trogodišnjoj srpskoj devojčici poginuloj od kasetne bombe tokom agresije NATO-a na Jugoslaviju 1999. godine — zameni spomenikom političkoj ljudožderki Medlin Olbrajt.

I sada rusofob i srbomrzac Felinger otvoreno podržava „Studentsku listu“!

Na ovu najnoviju provokaciju G. Felingera reagovao je lider liste „Aleksandar Vučić — Ujedinjena Srbija“: A. Vučić pozvao je G. Felingera na televizijski duel, što mu „neće pružiti priliku da se izvuče“.

Aleksandar Vučić je tim povodom naglasio da se u politici suština krije u detaljima, a da podršku Gintera Felingera „Studentskoj listi“ treba posmatrati u kontekstu njegovih ranijih otvoreno antisrpskih izjava i postupaka.

Glasati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima za „Studentsku listu“ znači glasati za NATO, za nezavisno „Kosovo“, za ukidanje Republike Srpske. Glasati za „Studentsku listu“ znači izdati nacionalne interese srpske države, srpskog naroda i njegovu herojsku istoriju.