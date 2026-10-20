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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je večeras na skup te liste u Nišu.

- Će bude kec ko kuća. Vidimo se sutra u Nišu - napisao je on na Instagramu.

On je ranije večeras pozvao sve građane iz tog dela Srbije da dođu na skup.

- Pozivam vas, vas sa juga Srbije, da sutra dođete na naš završni skup u Nišu, od 18:00. I hvala vam za jednu divnu i čistu kampanju. Mislim da smo osvetlali obraz Srbiji jednom poštenom, čistom, fer, i na činjenicama zasnovanoj kampanji - naveo je gostujući na RTS.

Detalje programa skupa pročitajte u posebnoj vesti.

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