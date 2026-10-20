VEŠANJE, UBISTVO, PRIZIVANJE SMRTI DECE Ovo su jezive pretnje koje su blokaderi izgovarali,a sad bi da vode državu - DA SE NE ZABORAVI ŠTA IM JE JEDINI PROGRAM
Ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise;
On mora da bude obešen;
Ovo su neki demoni, monstrumi;
Dabogda im pocrkala deca...
Rečenice koje ste upravo pročitali samo su deo jezivih pretnji koje su oni koji podržavaju blokadere izrekli suprotnoj strani - svima onima koji nisu za njih i koji ne dele njihove stavove.
Grozomorne uvrede, pretnje silovanjem, ubistvom, vešanjem, nazivanje pristalica vladajuće stranke krezubima, monstrumima, mučki napadi na aktiviste koji su zastupaju drugačiju politiku postali su glavna, a izgleda i jedina okosnica programa koji blokaderi nude građanima Srbije.
Ovo su samo neki od primera brutalnih pretnji kojima smo svedočili proteklih meseci:
*Pržimo, pržimo! Sunce odozgo, mi odozdo, spržićemo ih! Jurimo ih po ulicama dok nije kasno.
*Bićete razvlačeni po Srbiji kad vas Vučić ode. Ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise. Kao što je rekao moj saborac i prijatelj, Domagoj Margetić, u Beogradu ima sasvim dovoljno bandera. Ako nema, tu su balkoni, tu su lusteri. Verujem da ima dovoljno konopa.
*On mora da bude obešen.
*A bogami, ima i dovoljno ulica i bulevara po kojima bi ljudi mogli da ih jure. Voleo bih da ih jurim.
*Vučiću, ubiću te!
*Ma ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo!
*Nasilje u Nišu
*Ljudi, gde ćemo mi 26. oktobra s tolikim ćacikama? Dajte da pomognemo studentima, napišite najkreativniju ideju šta sa ćacikama raditi.
*U katran da ih valjamo i u perje!
*Kada ga budemo streljali, eto, da mu stavimo povez na oči.
*Ja njih ne smatram ljudima uopšte. Ovo su neki demoni, neki monstrumi.
*Da Bog da im pocrkala deca. Ima li rak u kući svi do jednoga.
*Ako se usudite da podignete pendrek, bacite suzavac ili krenete đonom na sopstveni narod da biste sačuvali fotelju i opljačkane milijarde Aleksandra Vučića, znajte da se upisujete na crnu listu sa koje nema brisanja.
*Napad na Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu
*Napad sekirom u Kuli