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Ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise;

On mora da bude obešen;

Ovo su neki demoni, monstrumi;

Dabogda im pocrkala deca...

Rečenice koje ste upravo pročitali samo su deo jezivih pretnji koje su oni koji podržavaju blokadere izrekli suprotnoj strani - svima onima koji nisu za njih i koji ne dele njihove stavove.

00:10 Blokaderi divljaju ispred rektorata Izvor: Kurir

Grozomorne uvrede, pretnje silovanjem, ubistvom, vešanjem, nazivanje pristalica vladajuće stranke krezubima, monstrumima, mučki napadi na aktiviste koji su zastupaju drugačiju politiku postali su glavna, a izgleda i jedina okosnica programa koji blokaderi nude građanima Srbije.

Ovo su samo neki od primera brutalnih pretnji kojima smo svedočili proteklih meseci:

*Pržimo, pržimo! Sunce odozgo, mi odozdo, spržićemo ih! Jurimo ih po ulicama dok nije kasno.

02:39 Skandalozne izjave Jova Bakića Izvor: Fonet/Privatna Arhiva

*Bićete razvlačeni po Srbiji kad vas Vučić ode. Ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise. Kao što je rekao moj saborac i prijatelj, Domagoj Margetić, u Beogradu ima sasvim dovoljno bandera. Ako nema, tu su balkoni, tu su lusteri. Verujem da ima dovoljno konopa.

01:24 Stravične pretnje Domagoja Margetića Izvor: Ustupljen video

*On mora da bude obešen.

*A bogami, ima i dovoljno ulica i bulevara po kojima bi ljudi mogli da ih jure. Voleo bih da ih jurim.

*Vučiću, ubiću te!

00:44 Pretnje Ani Brnabić Izvor: Kurir

*Ma ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo!

*Nasilje u Nišu

00:14 Blokaderi maltretiraju ljude u Nišu Izvor: Kurir

*Ljudi, gde ćemo mi 26. oktobra s tolikim ćacikama? Dajte da pomognemo studentima, napišite najkreativniju ideju šta sa ćacikama raditi.

*U katran da ih valjamo i u perje!

*Kada ga budemo streljali, eto, da mu stavimo povez na oči.

01:42 Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Izvor: Privatna arhiva

*Ja njih ne smatram ljudima uopšte. Ovo su neki demoni, neki monstrumi.

*Da Bog da im pocrkala deca. Ima li rak u kući svi do jednoga.

*Ako se usudite da podignete pendrek, bacite suzavac ili krenete đonom na sopstveni narod da biste sačuvali fotelju i opljačkane milijarde Aleksandra Vučića, znajte da se upisujete na crnu listu sa koje nema brisanja.

02:08 Jezive blokaderske pretnje srpskoj policiji Izvor: Kurir

*Napad na Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu

*Napad sekirom u Kuli