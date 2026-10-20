Ujedinjena Srbija
"NAŠE VREME TEK DOLAZI!" Vučić poslao moćnu poruku građanima: U nedelju slavimo pobedu, a od ponedeljka kreće težak rad za uspešnu Srbiju!
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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" najavio je tokom večerašnjeg predstavljanja liste da vreme za uspešnu Srbiju tek dolazi!
- U nedelju ćemo da slavimo, a onda od ponedeljka težak posao, težak rad pred nama. Živela, Srbijo. Naše vreme, i vreme za uspešnu Srbiju tek dolazi. Hvala vam najlepše - naveo je Vučić.
Sve o predstavljanju liste "Ujedinjena Srbija", pročitajte u našoj vesti OVDE.
Kurir.rs
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