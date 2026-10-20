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Žene i devojčice na selu se suočavaju sa brojnim izazovima, od ekonomske nesigurnosti do otežanog pristupa uslugama i informacijama koje određuju njihov život. Koliko je to važno pokazuje i pitanje nasleđivanja, koje je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti stavila u prvi plan povodom ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana žena na selu i u Bujanovcu organizovala događaj posvećen pravu žena na ravnopravno nasleđivanje i potrebi da prevaziđemo predrasude i običaje koji žene mogu dovesti u neravnopravan položaj. Ovom prilikom, predstavljena je i brošura „Pravo na nasleđivanje: Jednako za sve” na albanskom jeziku, koji donosi odgovore na 10 najvažnijih pitanja o nasleđivanju.

Foto: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević je rekao da praksa pokazuje da se žene često odriču nasledstva u korist muških srodnika, ponekad i ne poznajući sopstvena prava niti sve pravne posledice takve odluke.Time mogu ostati bez imovine koja bi im obezbedila veću ekonomsku sigurnost i nezavisnost, a pravne posledice takvih odluka mogu biti dugoročne i teško ispravljive.

Foto: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

„Vodič kroz pravo na nasleđivanje i prateći liflet na jezicima nacionalnih manjina, uknjučujući i albanski, uz podršku uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, upravo je i nastao sa idejom da pruži sažet pregled najčešćih pitanja i odgovora u vezi sa pravom na nasleđivanje, kao i posledice odricanja od nasledstva. Posebno me raduje što smo u Bujanovcu, gde planiramo da uskoro otvorimo regionalnu kancelariju Poverenika što je važan korak ka tome da naša institucija bude dostupnija građanima i građankama, i da žene i iz ovog kraja znaju da imaju kome da se obrate, da mogu da dobiju informacije i zaštitu od diskriminacije i da njihov glas bude saslušan“, istakao je Antonijević.

Foto: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

O odricanju u ime tradicije govorila je Anastasija Lazarevski, studentkinja FPN-a koja je inače iz Bujanovca, dok su okrugli sto „Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava“ moderirale pomoćnica poverenika Jelena Kotević i programska analitičarka UN WomenVladana Ajvaz.

Foto: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, institucija Poverenika je danas po četvrti put dodelila nagrade novinarima i novinarkama koji su svojim izveštavanjem doprineli promociji ravnopravnosti i vidljivosti žena i devojčica iz ruralnih sredina. Dobitnici za 2026. godinu su Ivana Jovanović sa portala Bujanovačke, Jelena Stojković – dopisnica Večernjih novosti iz Vranja, i Jeton Ismaili, novinar portala na albanskom jeziku Folonline.