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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" govorio je za ruski Jutjub kanal "Ostorožno: Sobčak", a teme razgovora koji je sa Vučićem vodila poznata ruska novinarka Ksenija Sobčak bile su, pored geopolitike, i pritisci kojima je Srbija izložena, izbori u našoj zemlji.

Vučić je rekao da je tokom protesta i blokada pritisak na Srbiju bio konstantan, svakodnevni, ali da nisu računali da neko može da im se odupre. Istakao je da je i u tim okolnostima ekonomija Srbije ima jednu od najbržih stopa rasta, a da će sledeće godine imati najveći rast.

Govoreći o izborima u Srbiji, rekao je da za ''studentsku listu'' koristi navodnike jer, kako je naveo, na toj listi nema nijednog studenta, kao ni običnog radnika ili poljoprivrednika. Dodao je da se protiv njega vodi kampanja dehumanizacije, kriminalizacije njegove porodice i negiranja postignutih rezultata.

- To je deo ideologije koja poručuje: 'Ti nisi ljudsko biće, ti si čudovište'. Dehumanizacija, kriminalizacija i negiranje rezultata su tri stvari koje su ovde na delu. U takvim okolnostima, potpuno je nebitno šta ja kažem, njih to jednostavno ne zanima. Danas ti ljudi dobijaju otvorenu podršku iz Albanije, Hrvatske i Crne Gore, od svih njihovih lidera - rekao je Vučić.

Naveo je i da se stavovi onih koji žele da on ode mogu grupisati u tri tačke, a da su prvi razlog sankcije Rusiji.

Aleksandar Vučić i Ksenija Sobčak Foto: screenshot YT/sobchak

- To je, apsolutno, razlog broj jedan. To je čak važnije i od činjenice da ne želim da priznam nezavisnost Kosova. Ljudi mi na svakom susretu u Evropi spominju to što nismo uveli sankcije Rusiji - rekao je Vučić.

Naveo je da su tokom protesta i blokada pokušali da unište porodicu, okrećući decu protiv roditelja, a da je, kad su vlasti rekle da je to nezakonito, pola Evrope i sveta protestovalo i reklo da nije važno što su protesti nezakonito organizovani, da se mora osigurati njihova bezbednost.

- Ali kako možete zaštititi one koji čak nisu ni prijavili da održavaju skup? Ali, to se stalno dešavalo i stalno nam je govoreno da kršimo ljudska prava - rekao je Vučić.

Zatim je Ksenija Sobček upitala Vučića da li je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na "vi" ili "ti".

Aleksandar Vučić i Vladimir Putin Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

- U zvaničnom delu smo uvek na 'Vi'. A kada ostanemo sami... Jednom sam bio u gostima kod njega kući. Tada je vladalo neko posebno raspoloženje. Primio me je bez ikakvog protokola i tri puta poljubio ikonu koju sam doneo. Čak ni njegova služba bezbednosti ništa nije pregledala. Meni je ta ikona bila važna, za njega je verovatno bila obična... To je bila stara ikona iz 17. veka. Puno sam se potrudio, dugo sam je tražio i želeo da je donesem. Verovatno on svakog dana dobija mnogo takvih poklona, ali je želeo da pokaže poštovanje i kao pravoslavac je tri puta poljubio tu ikonu. I nije dao svojim specijalnim službama da je pregledaju, od kog je materijala i tako dalje. Verovao mi je. U jednom trenutku je čak seo za klavir - otkrio je Vučić.

Na pitanje novinarke da su tom prilikom Putin i Vučić bili na "Ti", rekao je:

- Mislim da je tada bilo na 'ti', jer se osećala takva neformalna bliskost.