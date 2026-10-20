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U trenucima kada se Srbija suočavala sa dubokom društvenom, a potom i političkom krizom, prof. dr Đuro Macut prihvatio je poziv da stane na čelo Vlade Srbije, iako pre toga nije imao političkog iskustva niti je, kako priznaje, razmišljao o angažovanju u politici. Decenijama je gradio karijeru u medicini i nauci, a onda se našao pred izazovom koji je zahtevao potpuno drugačiju vrstu odgovornosti.

U ekskluzivnom razgovoru za Kurir televiziju, u emisiji "Neispričano", autorke i voditeljke Jelene Pejović, Macut je otkrio kako je izgledao poziv tadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića koji je, kako kaže, za njega bio potpuno neočekivan.

"Da, to je sad kao anegdota. Prosto, predsednik me pozvao i predstavio se, što je meni stvarno bilo nestvarno - rekao je Macut.

"Nisam razmišljao o politici"

Na pitanje urednice Jelene Pejović da li je uopšte mogao da pretpostavi da će dobiti poziv da preuzme jednu od najodgovornijih funkcija u državi, Macut je priznao da takvu mogućnost nije imao na umu.

"Pa stvarno nisam. Ja nisam bio u politici pre toga, niti sam razmišljao o angažovanju na bilo kom političkom nivou. Ali očigledno je trenutak u kome smo se mi nalazili kao društvo stigao do toga da je univerzitetski profesor verovatno ličnost koja bi mogla da umiri tu zajednicu, da se otvori dijalog i uspostavi nekakav most poverenja. Ja sam to i uspeo u tih proteklih godinu dana, stvarno", naveo je premijer u tehničkom mandatu.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

Kako je objasnio, njegov ulazak u politički život dogodio se u okolnostima koje su zahtevale brzo reagovanje. Nakon prvog telefonskog razgovora, usledili su susreti i razgovori sa tadašnjim predsednikom Srbije o tome šta je potrebno uraditi i kako odgovoriti na izazove sa kojima se zemlja suočavala.

"Taj početak je bio zanimljiv. To se desilo sa tim čuvenim pozivom, kada sam bio sa suprugom u Beogradu. Bila je subota pre podne, ali smo se posle toga viđali i predsednik i ja smo pričali o tome šta treba uraditi i kako. Bilo je jako malo vremena da se uspostavi i formira Vlada, to je bio jako kratak period i to se prosto moralo nekako završiti", ispričao je Macut.

Dodao je da je nakon toga usledio drugačiji odnos sa predsednikom, zasnovan na saradnji, savetovanju i traženju rešenja za pitanja koja su se nalazila pred državnim vrhom.

"Sam početak je stvarno bio zanimljiv i nestvaran. Za mene je to možda bilo neočekivano, nikada nisam bio u prilici da ulazim u takvu priču kroz, recimo, početak nekog telefonskog razgovora, ali koji je otvorio neke nove perspektive - rekao je Macut.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

Prvi ekspoze u skupštini: "Bio je to izuzetan trenutak u mom životu"

Macut se u razgovoru sa Jelenom Pejović osvrnuo i na svoj prvi dolazak u Narodnu skupštinu, gde je predstavio ekspoze koji je, kako je podsetila voditeljka, privukao pažnju javnosti i van skupštinske sale.

Priznao je da se pre toga nikada nije našao u takvom ambijentu, ali da je pred poslanike izašao miran, oslanjajući se na iskustvo koje je stekao tokom dugogodišnjeg rada u akademskoj zajednici i obraćanja velikom broju ljudi.

"Pre toga se nikada nisam našao u toj sali, ali nekako da vam kažem, ja sam ipak bio miran. Mislim da je i ceo auditorijum imao poštovanje prema trenutku u kome se nalazimo. Stvarno je to bio jedan izuzetan trenutak u mom životu, ali verovatno i za taj trenutak u Srbiji i u našoj skupštini, gde su svi slušali taj ekspoze, koji sam čitao i iznosio nekih 40 do 45 minuta, koliko se sećam", ispričao je Macut.

Iako je priznao da je skupštinska sala ostavila snažan utisak na njega, objasnio je da mu nastup pred velikim auditorijumom nije bio nepoznat teren. Kao univerzitetski profesor, navikao je da drži predavanja u velikim amfiteatrima, ali i da govori na međunarodnim skupovima pred hiljadama ljudi.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

"Jako je teško ući u tu priču. Ja sam ipak pristao i prihvatio poziv predsednika da uđem u nešto što nisam znao, ali sam imao iskustvo nastupa na predavanjima, beskonačnog broja predavanja u amfiteatrima koji su i veći od skupštinske sale, ili na međunarodnim sastancima gde držite predavanje pred četiri ili pet hiljada ljudi", rekao je Macut.

Ipak, istakao je da je svestan razlike između predavanja iz oblasti medicine i predstavljanja programa rada Vlade pred poslanicima.

"Držati predavanje iz oblasti medicine i držati ekspoze u skupštini potpuno su dijametralne stvari, ali ako koristite elemente jednog, vi možete i drugo da uradite", objasnio je Macut.

"Želeo sam da sprovedem ono što sam obećao"

Govoreći o svom ekspozeu, Macut je istakao da je taj govor doživljavao kao ličnu obavezu da pokrene promene i radi na rešavanju problema građana.

"Shvatio sam to kao svoje obećanje šta će se u narednom periodu raditi. Sve što sam posle toga radio bilo je emotivno, ne u smislu da je bilo puno emocija, već u smislu da sam ja sam želeo da to i sprovedem", rekao je premijer u tehničkom mandatu.

Kako je naveo, nije sve što je planirano moglo da bude sprovedeno u potpunosti, ali je istakao da su tokom rada Vlade pokrenute brojne inicijative i donete odluke za koje smatra da mogu da unaprede svakodnevni život građana.

Đuro Macut Foto: Marko Karovic

"Ako sam nešto razmislio i pokušao, to ne mora da znači da je u ovom periodu sve sprovedeno u potpunosti, ali je pokrenuto. Puno stvari i inicijativa smo započeli, ali puno toga je i doneto", istakao je Macut.

Kao oblasti u kojima su, prema njegovim rečima, napravljeni pomaci, izdvojio je infrastrukturu, socijalna davanja i zakonska rešenja koja se odnose na imovinske odnose, kao i na položaj određenih društvenih kategorija.

Posebno je pomenuo alimentacioni fond i zakon roditelja-negovatelja, navodeći da je ponosan što su takva zakonska rešenja doneta tokom mandata Vlade na čijem je čelu.

"Puno zakonskih rešenja i odluka doneto je da bi se ljudima omogućio lakši život, da reše neke svoje probleme ili da na neki način vide bolju perspektivu kroz različite oblasti, od infrastrukture pa do socijalnih davanja i raznih zakona. To su vrlo specifična zakonska rešenja, kao što su alimentacioni fond i roditelj-negovatelj. Ja sam izuzetno ponosan što smo u vreme mandata ove Vlade to postigli - rekao je Macut u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

Kurir.rs