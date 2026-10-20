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Na Staroj planini, između sela Temska i Topli Do, nalazi se Mrtvački most, mesto čije ime i danas privlači pažnju i budi znatiželju. Prema lokalnom predanju, naziv je dobio nakon krvavog sukoba hajduka i spahije Huseina, a uz ovu lokaciju vezuju se i priče o neobjašnjivim zvucima koji se navodno čuju nakon mraka.

Mrtvački most na Staroj planini važi za jedno od neobičnijih mesta u ovom delu Srbije. Njegov naziv zvuči jezivo sam po sebi, a legende koje se prenose među meštanima dodatno podstiču interesovanje za ovaj kraj. Posebnu pažnju privlači i podatak da se leva strana reke u blizini naziva Mrtvina.

Priču o ovom neobičnom mestu objavila je Instagram stranica "Srbiju upoznaj", koja je svojim pratiocima približila predanja vezana za most i događaje kojima se objašnjava njegovo ime.

- Ime na tabli dovoljno je da zastaneš. A legenda koja se za njega vezuje mogla bi da ti promeni doživljaj ovog mesta - navodi se u objavi.

Hajduci, spahija i više od 20.000 groša

Mrtvački most Foto: Youtube Printscreen

Mrtvački most nalazi se na putu između Temske i Toplog Dola, neposredno ispod sastava Toplodolske reke i Visočice. Ispod njega protiče Temštica, a lokacija se nalazi na oko 500 metara nadmorske visine.

Prema jednom lokalnom predanju, kod starog mosta hajduci su sačekali spahiju Huseina, koji je sa svojom pratnjom prenosio prikupljeni harač. U jednoj verziji priče pominje se hajduk Stojan Stefanović Dubanća iz Oreovice, kao i plen vredan više od 20.000 groša.

Kako se prepričava, Huseinova pratnja zastala je da se odmori u blizini mosta, kada su ih napali hajduci. U sukobu je spahija poginuo, a prema ovom predanju, upravo je taj događaj dao ime mostu.

- Ova priča vezuje se za stari prelaz, čiji se ostaci nalaze oko 800 metara od današnjeg betonskog mosta“, navodi se u objavi na Instagram stranici "Srbiju upoznaj".

Foto: Printscreen/ Youtube Plus Online

Iako ova priča predstavlja deo lokalne tradicije, reč je o predanju koje samo po sebi nije potvrda istorijskih detalja događaja.

Meštani prepričavaju jezive zvuke nakon mraka

Uz priču o sukobu hajduka i spahije vezuje se i još jezivija legenda. Prema narodnom verovanju, u blizini rečnih brzaka nakon mraka mogu se čuti krici duša stradalih, koje, kako se priča, ne nalaze mir.

Upravo takve priče doprinose misterioznoj reputaciji ovog mesta. Šum vode, nepristupačan teren i tišina koja se spušta na planinu nakon zalaska sunca dodatno stvaraju atmosferu u kojoj se legende lako prenose s generacije na generaciju.